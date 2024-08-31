以地中海食材傳遞精緻飲食風格的OLIVIERS＆CO，在中秋節前夕正式插旗高雄港都，即日起在高雄漢神巨蛋美味試營運，並同步推出多款來自地中海產區精選油醋禮盒，以適合烤肉料理的風味橄欖油創意搭配精選果醋，為中秋佳節帶來送禮與自用皆可的料理逸品。

1996年，在法國東南部上普羅旺斯阿爾卑斯省（Alpes-de-Haute-Provence）的芒恩村，一群熱愛地中海文化的同好創立了OLIVIERS＆CO.，展開一場人文與土地的探索旅程，在巴黎誕生了第一家橄欖飲食＆有機保養專賣店。為了尋找頂級名油，O＆CO的足跡踏遍普羅旺斯和整個地中海盆地，拜訪製油名家，打造了橄欖油業界的創新形象，以保留傳統製油技術的現代工法，讓全球喜愛橄欖油的朋友品嚐外表樸素的小小橄欖果實內，所飽藏的風味和香氣。

O＆CO Taiwan為了持續傳遞橄欖文化，推廣具有產地風味、最新鮮的冷壓初榨橄欖油與健康的地中海飲食，8月下旬在高雄漢神巨蛋設立新據點，成為台灣第七家銷售門市，以普羅旺斯鄉村田園風打造自然樸實且精緻的質感生活，展現品牌發源地的法式風格，以完整的產品線服務高雄地區廣大的舊雨新知。網羅來自地中海6國10多個產區的頂級冷壓初榨橄欖油、義大利古釀的傳統香醋、地中海蔬食醬料、珍饌松露系列與橄欖原木生活用品等，帶來豐盛美好的料理體驗，純淨、健康的地中海生活。

O＆CO風味橄欖油延襲義大利傳統萃製工法，油坊工人習慣橄欖榨油完畢後，在石磨中加入檸檬來清除油脂，此時榨出的油非常清香但通常留作自家使用，O＆CO.就以這項傳統為靈感，在榨油的同時直接加入水果、辛香料或香草一起萃取，呈現與其他浸泡式的調味橄欖油截然不同的品質和口感。其中大蒜、辣椒、迷迭香、百里香、薄荷、羅勒等風味，都是烤物料理的調味神助手，特別是在戶外露營時，只要一罐在手就可立即添香，省卻張羅新鮮蔥、薑、蒜來爆香的麻煩。

無論是哪一種風味的橄欖油，只要再選擇一瓶果味香醋，即可創造油醋混搭的美味調醬，掌握油醋黃金比例3：1的原則，拌勻後再撒些鹽就是一碗風味十足、健康低熱量的油醋醬，既可搭配生菜、水果又可當烤物沾醬，絕對是中秋烤肉餐桌最即食又百搭的美味，也是中秋送禮最實用的選擇。

例如將辣椒橄欖油3大匙、白葡萄香醋1大匙、羅勒青醬1湯匙、原味希臘優格 1大匙混合拌勻，就是好吃的辣味酸奶醬，適合沾烤物與炸魚。溫潤不刺激的辣椒橄欖油適合調醬汁、做涼拌菜與拌麵，更適合與肉類、海鮮拌炒添加香氣層次。

或是將檸檬橄欖油與蜂蜜薑汁醋以3：1比例拌勻就是一款實用百搭的油醋醬，適合拌生菜、水果與白肉，只要再加1匙醬油與味霖就立刻變身日式和風醬。而且檸檬橄欖油的檸檬清香可以為食材去腥，是海鮮料理的最佳選擇，可用於烤魚、煎蝦和干貝。

義大利麵中最常使用的羅勒有著獨特的香氣，相較於九層塔，羅勒的香氣更為淡雅細緻，是製作青醬的基本食材，因此羅勒橄欖油適合用於拌炒義大利麵，也很適合烤蔬菜例如番茄，若將羅勒橄欖油與無花果醋依比例拌勻，就是最經典的巴薩米克油醋醬，也是吃法棍和生菜時最常搭配的油醋醬。

薄荷的香氣清心怡神，能疏風散熱降溫體感，也能增進食慾，為各式甜鹹料理增添芳香的風味，薄荷橄欖油與蘋果醋依比例拌勻淋在優格、冰淇淋上，最為美味。

大蒜的辛香最適合為各式料理爆香，但剝大蒜卻是每位家廚覺得最困擾的工作。有了大蒜橄欖油就能省下剝大蒜與爆香的時間，更不用再擔心手指沾染大蒜味，完成料理時只要淋一圈大蒜橄欖油，即能優雅享受蒜香四溢的美味。將大蒜橄欖油與石榴醋拌勻，就是一款適合沾白肉的美味油醋醬。