啦啦隊女神陳怡叡Yuri推出新單曲〈Catch Yu〉8月31日舉辦記者會，在台上賣力唱跳新歌。外型亮眼的她桃花很旺，日前被爆與身家1400億的鞋業富少Steven甜蜜接送，甚至一同返家，傳出熱戀，不過這段戀情之所以不敢承認，是因為曝光後男方家人非常反對，阿嬤更氣到生病，她今天親自回應感情近況。

她透露目前是單身，自稱已單身2年半，跟Steven僅是好友，「我們都沒有看過彼此的家人，不知道這是從哪來的消息，有說是男方親友爆料， 但是大家都不清楚」。她也很擔心身邊朋友因此受到影響，心裡十分抱歉。

Yuri8月31日舉辦記者會，好友温貞菱到場站台。（真心人電影提供）

至於跟Steven未來有機會交往？她說：「未來事情不知道，現在以工作為主，新單曲籌備很久。」 她推出新音樂作品，Steven有送祝福？她笑說，大家都給很多祝福。

Yuri將在9月推出同名EP，將收錄一共三首新歌。為回饋粉絲一路支持，今也舉辦首場粉絲見面會，更搶先演唱全新三首新歌，而在活動前，Yuri也率先在記者會上完整唱跳〈Catch Yu〉；好友「氣質女神」温貞菱更義氣到場站台，並送上粉色棒球手套，象徵Yuri新歌將「Catch」住大家的心，好友更紛紛錄製影片預祝發片順利，包括樂天女孩們、演員曹佑寧、曾珮瑜、陳妍霏等都獻上祝福，讓Yuri感動不已。

Yuri推出新單曲〈Catch Yu〉8月31日舉辦記者會。（真心人電影提供）

提到這次會想要有音樂作品的計畫，Yuri表示：「從以前就對唱跳歌手很有憧憬，籌備了好久終於有機會讓大家聽到我的作品了，真的很有成就感。」