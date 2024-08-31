台灣觀光新品牌倫敦活動首日，現場吸引眾多民眾體驗一波波驚喜。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

交通部觀光署持續衝刺年度千萬國際旅客來台目標，在倫敦百年歷史地標「巴特西發電站（Battersea Power Station）」購物中心廣場舉辦期間限定活動，以「Waves of Wonder」全新觀光品牌概念搭建特色攤位，這也是觀光署5月推出觀光新品牌後首場海外宣傳活動，以全新視覺打造春、夏、秋、冬4大旅遊體驗區，盼吸引更多旅客來台觀光。

活動吸引家庭旅客體驗台灣夜市彈珠台遊戲，開心兌換台味贈禮。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

觀光署駐倫敦辦事處以台灣四季主題行銷推廣，以「台灣燈會、台灣仲夏節、茶旅文化、台灣好湯」為主題，展現四季主推觀光活動及旅遊特色，吸引眾多人潮參觀。

昨活動首日，觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊偕同我國駐英代表處公使柳惠千、中華航空英國分公司總經理黃紅梅、長榮航空英國分公司市場業務經理賴彥成及英國台灣商會會長李欣恬到場為活動開幕，展期至9月1日。

林毓珊表示，英國遊客為台灣重要歐洲客源之一，盼藉這次新品牌活動讓英國民眾更認識台灣，觀光署駐倫敦辦事處下半年度將利用各廣告平台，如倫敦地鐵站、計程車、公車等加強宣傳台灣品牌意象，並結合國籍航空及旅行業者推出豐富台灣旅遊產品，歡迎英國民眾親自前往探索與體驗台灣魅力。

柳惠千說，台灣除有豐富觀光資源外，溫暖的人情味、優質便利的生活環境，和蓬勃發展的產業文化也非常適合英國青年前往台灣度假打工，台英雙方目前每年互惠開放各1000個名額，對喜愛異國文化的英國青年是相當難得的體驗機會。

這次台灣觀光新品牌3.0首次在倫敦舉辦宣傳活動，展區充滿台灣特色，除有大型天燈造景呈現台灣燈會文化氛圍，布置台灣辦桌、溫泉場景及夜市常見的彈珠台讓民眾體驗，也邀倫敦人氣台灣刈包店「BAO」，提供限量刈包兌換券作為遊戲大獎，吸引民眾爭相體驗，且Victoria Chmel等英國網紅也到場同樂，為未來旅遊台灣的計畫，先來感受台灣味。

英國網紅Victoria Chemel手提茄芷袋，預先體驗台灣特色。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

觀光署表示，日前台灣再度獲得美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》第12屆休閒生活風格獎「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，反映台灣觀光在歐美人士心中充滿吸引力，未來觀光署將繼續前往法國巴黎、美國紐約等城市，舉辦新品牌宣傳活動，與當地民眾深入交流，期待吸引更多歐美旅客造訪台灣。