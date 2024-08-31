雲林縣斗六市文化路1家房屋仲介門口路面，31日突然「轟」一聲塌陷，出現長約7公尺、寬4公尺、深1.5公尺的「天坑」，幸好當時無人行經，不過有2輛機車掉落坑內受損。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市文化路1家房屋仲介門口路面，31日突然「轟」一聲塌陷，出現長約7公尺、寬4公尺、深1.5公尺的「天坑」，幸好當時無人行經，不過有2輛機車掉落坑內受損。斗六市公所獲報，通知工程人員維護周邊安全，由於塌陷處屬農田水利溝渠，近日將邀相關單位研議後續修復事宜，確保用路人安全。

31日上午9點許，斗六市文化路人車眾多，突然傳出「轟」巨大聲響，1家房屋仲介門口的路面竟出現「天坑」，仲介人員驚嚇不已，旁邊診所等候看診的民眾、對面早餐店顧客也都被嚇一跳。

現場民眾說，路面從中間破裂，形成V字型坑洞，還好當時沒有人行經，否則掉落坑洞後果不勘設想，不過有2輛機車掉下去，像是被吃掉一樣。有可能是這幾天氣溫太高又有雷陣雨，路面忽冷忽熱造成的。

斗六市公所主祕孫旺田指出，獲報後立即請工程人員到場設置三角椎等警戒設施，避免有人不小心掉落。塌陷範圍長約7公尺、寬4公尺、深1.5公尺，據查，該處為農田水利溝渠，上面有2層水泥加蓋層，其年代已相當久遠。

孫旺田提到，塌陷除造成2輛機車受損，掉落的水泥塊也壓壞自來水管，近日將邀縣府、農水署等相關單位共同會勘修復，並加強安全措施，以免危及人車安全。