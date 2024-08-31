桃園市八德區茄苳溪上游有12家食品加工廠，多年連遭民眾檢舉無數，每每河川遭汙染便會導致死魚遍佈，味道惡臭外還會嚴重影響下游灌溉，8月28日環保局再度接獲民眾陳情，至現場稽查後也立即通知桃園市水務局清除死魚，水務局於8月29日派工處理，截至8月31日共清除約1萬條死魚。

茄苳溪流域貫穿八德南北，是八德最重要的河川，環保局指出，茄苳溪上游總計12家食品加工廠，其中僅有2家受水汙法列管，大多為豆干加工廠，造成河道長期汙染惡臭，且夏季河川含氧量較低，嚴重影響下游灌溉及環境，環保局8月28日稽查發現，溪水以燒杯檢視水質呈微黃色，嗅得有腐敗異味，沿水路往上游巡視，未發現異常廢水排放情形。

環保局說明，依據水汙染防治法相關規定，非位於自來水水質水量保護區的食品製造業列管條件為設計或實際最大日廢水產生量20立方公尺以上。達列管規模事業應於排放廢水於地面水體、貯留或稀釋廢水前向環保局申請並取得水汙染防治許可證，因此針對水汙法列管上述2家食品工廠，環保局皆有要求裝設汙水處理設備。

水務局表示，死魚為支流霄裡溪流入茄苳溪，清理河段包括茄苳溪永豐南路31巷霄裡溪交匯處至成功橋之間，於霄裡溪及茄苳溪交匯處架設攔汙索；並於支流霄裡溪永豐南路31巷旁往上游及長興路677巷往下游同步派工清理，截至8月31日清理數量約1萬隻。依過去河川大量魚群死亡事件處理經驗，後續仍會持續有零星魚群死亡情形，將派員加強巡檢及撈除，以維河川環境品質。

桃園市經發局表示，經發局已清查計有12食品加工廠，4家一般合法工廠登記，8家已納管，2家已歇業，剩下6家之其中3家特定工廠已通過改善計畫，改善計畫會特別注重環保的部分，目前市府規畫開發大溪科技園區，後續可將豆干工廠集中納入園區，減緩河川汙染的情形。