剛獲EISA創作者智慧手機獎殊榮的Xperia 1 VI，自9月1日起至9月30日止，Sony推出全系列購機優惠方案，於Sony行動通訊專賣店選購最佳創作者手機Xperia 1 VI、超輕潮流中階機Xperia 10 VI等指定機種，即享滿萬折千、舊換新加碼折抵，或30W快速充電器等好禮。

Xperia 1 VI長焦夜拍85mm，捕捉絢爛煙火。（Sony提供）

Xperia全系列購機優惠活動在全台Sony行動通訊專賣店展開，自2024年9月1日起至2024年9月30日，選購創作者最佳智慧手機Xperia 1 VI的256G及512G版本，或年度超輕潮流中階機Xperia 10 VI，立即享滿萬折千優惠，入手Xperia 1 VI搭配舊換新方案，最高可折抵2000元；購買Xperia 1 V即贈建議售價1490元的Sony原廠30W快速充電器（XQZ-UC1） ；選購Xperia 5 V則可獲建議售價1090元的專用可立式時尚保護殼（XQZ-CBDE） ，與加碼1000配件購物金。