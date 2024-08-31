59歲的應曉薇從政14年，近日捲入京華城弊案遭羈押，她19歲時被名製作人周遊（阿姑）相中出道，一出道就坐上女二，演出《神鵰俠侶》郭襄一角走紅，一路演古裝劇再到花系列的苦情女、小三角色，累積不少作品。身為應曉薇伯樂的阿姑，其丈夫導演李朝永說聽到她捲入弊案很感嘆，「唉，怎麼會這樣，她很懂恩情的，每年阿姑日都會主動祝壽。」有向應曉薇表達關心？李朝永：「現在她通通無從聯繫起。」

這個月22日阿姑舉辦87歲壽宴，還留了應曉薇的位置，她卻缺席，李朝永嘆了一口氣，「她有送一對花籃啦，沒想到她發生這個事。」但仍誇讚應曉薇是個懂得感恩的人，見到他們夫妻倆一定會主動打招呼，雖然應曉薇2010年從政後，雙方比較少聯繫，但該有的禮數都不會少，「她看到阿姑都會主動叫周姐，選舉時阿姑也有幫她站台。」如今昔日愛徒捲入弊案，李朝永說各位朋友都很難過。

應曉薇在演藝圈累積不少作品。（圖／中時資料照）

阿姑也憶起當年到國光藝校選角時，開出「最漂亮、最會演戲、乖一點」的條件，除了傅娟，應曉薇也被她相中。阿姑對應曉薇說話嗲聲嗲氣印象很深刻，演戲時還提醒她台詞要唸清楚，除了《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》，應曉薇後也是「花系列」當家花旦，多飾演小三、苦情角色，曾自嘲是「小三始祖」。

應曉薇演出過許多八點檔電視劇。（圖／中時資料照）

1999年應曉薇裝扮成觀音，身上配戴千萬珠寶。（圖／中時資料照）

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