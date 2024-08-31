交通部航港局舉行今年第3次航海人員測驗，今明2天在華夏科技大學及正修科技大學2試區同步舉行，共有810名考生報考，較去年同期688人略有增長，顯示船員職業的吸引力持續擴大，今日將進行一等船副及二等管輪的測驗，第一節應考260人，到考人數231人，到考率88.85％。

航港局表示，報名人數的增長反映出更多人對航海職業的熱情與信心，成為一名船員，不僅是追逐夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的選擇，期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海的工作行列。

航港局提醒，近期地震頻繁，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置或交由陪考人員保管，以防地震告警訊息發出聲響影響考試進行。若測驗期間遇有感地震，考生應依監場人員指示進行掩蔽或疏散，以確保自身安全。

此外，航港局也提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分。

航港局提到，這次測驗預計9月27日榜示，考畢試題及答案將於9月2日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統公布。如有試題疑義，請於本次測驗結束之次日起3日內（即9月4日前），登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考。