新北市三重區今（31）日上午共發生2起住宅火警，先是上午8時許，三和路2段5層公寓起火燃燒，所幸住戶當不在家，未釀傷亡；上午11時許，光興街5樓建築也發生火警，一度傳出1名22歲彭姓男子受困2樓，不過很快就被救出，最後彭男及其93歲祖父被預防性送醫。

上午8時30分，三和路二段1棟5層樓建築物，在5樓冒出大量濃煙，警消獲報後趕到現場灌救，火勢撲滅後，確認燃燒面積約20平方公尺，而該互為1對母子承租，但火警發生時，2人都不在家，因此並未造成傷亡，起火原因仍須調查。

光興街5層建物在上午11時許在1、2樓間的夾層起火，彭男一度受困在2樓鐵窗外，不過有1輛車上載有梯子及破壞工具的工程車恰巧經過，立即將鐵窗破壞協助彭男脫困，最後確認現場燃燒雜物，面積約10平方公尺，彭男雖未受傷，但與其93歲祖父皆被預防性送醫。

消防局第三大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災時，恐造成火勢過大或延燒之虞，並提醒民眾，5樓以下老舊公寓及建築物請務必安裝住警器，可於火災發生第一時間發揮預警動作，使民眾得以初期滅火或避難逃生，保障生命財產安全。