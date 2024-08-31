外埔區調解委員會31日宣布，9月起在每月最後1周的周六不休假，為民眾調解。（李京昇攝）

台中市外埔區調解委員會31日宣布，9月起在每月最後1周的周六不休假，為民眾調解，讓有需要的民眾末免請假即可就近解決糾紛事件，成為海線地區假日仍有提供服務的調解委員會。

外埔區調解委員會2023年期間，合計受理200多案，調解成立190餘件，等同減少近200件訴訟案，成功率達96％，有效疏減訟源，解少民眾紛爭，目前有王玉雲與姚宏洋、洪景元、溫上琦、朱志民、郭育綸、吳謝碧連、陳秭兪等8名調解委員。

外埔區長葉聯慶、王玉雲表示，即日起推出調解創新服務，其中，是全體調解委員將在每月最後1周的周末不休假為民眾調解，民眾往後免請假即可就近解決糾紛事件，這將是海線地區首次有假日協助調解的服務

此外，結合外埔區公所社會課食物銀行物資發放活動，宣導免費法律諮詢相關服務，為弱勢族群解決法律疑難雜症，同時也跟外埔區農會，共同推廣紅龍果、稻米、芋頭、葡萄、芋頭等外埔五寶農產品，增加在地農特產品的能見度，希望透過服務創新讓民眾有更多元服務。

外埔區長葉聯慶說，特別感謝王玉雲多年來領導外埔區調解委員會，歷年調解成立比率創新高、年度調解考核屢創佳績，並配合地方各項活動盡力推展調解業務，不僅免費解決鄉親的法律問題，且達成疏減訟源終結糾紛目標。