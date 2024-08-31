這是一場美學大師們的精彩盛會。在國際選美舞台享有盛名的全球城市小姐選拔，今年特別增加了全球城市美業形象大使選拔大賽，參賽選手全都來自美業的工作者，她們分別是美甲、美睫、美體、紋繡、熱蠟除毛等專業職人，總決賽結果出爐，前五名分別為袁健菊、邱燕玲、陳瓊如、張芸庭、楊雅晴。這場比賽為台灣美業寫下新的里程碑，現場就像美業的嘉年華會，大家都期待明年再戰選美舞台。

全球城市美業形象大使選拔大賽8月25日在台北漢來大飯店舉行，由許聖梅和施又云主持。

（左起）周柏吟局長、紀皖珍主席、劉益東先生（中華全球城市選拔協會提供）

（左起）王清雲先生、龔瑞璋先生、楊芸蘋女士、阮麗美女士。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐選拔大賽創辦人張如君表示，全球城市小姐選拔將在明年滿20週年，希望全球城市小姐走出校園，擴大和產業界結合，因此今年特別和TNA指甲彩繪美容職業工會聯合會一同舉辦美業形象大使選拔，邀請工會聯合會理事長紀皖珍擔任台灣賽區主席。

紀皖珍致詞時表示「參賽選手都是透過自己在美學方面的專業，幫助許多人變得更美，更有自信，因此，美業工作者時時刻刻都在追求更新的科技和時尚，她們對美的堅持和專業，應該有一個展現的舞台，而且是一個具有國際視野的舞台。因此而有了美業形象大使選拔大賽的誕生。」桃園市觀傳局長周柏吟，中華電影製片協會理事長劉益東也都對大會的舉辦表達鼓勵之意。

（左起）鍾小平議員、邱浚彥先生、何修榕女士、何明果先生。（中華全球城市選拔協會提供）

（左起）吳博仁先生、張宇明先生、連信仲先生、唐彥博先生。（中華全球城市選拔協會提供）

本屆大賽由正修科技大學校長龔瑞璋擔任大賽評審長，評審委員包括中華民國全國職業總工會理事長、台北市電影戲劇業職業工會理事長楊芸蘋、法喬醫美集團總院長、全球城市小姐指定美容雕塑醫師邱浚彥、新北市各業工人總工會理事長、新北市演藝業職(產)業工會理事長王清雲、晶璽健康事業股份有限公司董事長何修榕、2024全球城市美業形象大使選拔大賽大會副主席、體型健康管理輔導顧問阮麗美、大同大學校長何明果、大宇國際證券投資顧問股份有限公司董事長張宇明、臺北市議員鍾小平、中華民國整體造型協會理事長、博之國際服飾有限公司董事長吳博仁、聖約翰科技大學校長唐彥博、萬能科技大學副校長連信仲、知名音樂創作人黃大軍、台灣水墨畫會理事長、台灣藝術學會理事長陳正治、民視電視公司多元行銷部執行長陳佩玉，評審團囊括了學術界、民意代表、企業領袖、藝術家等等多個領域的傑出代表。

(左起)黃大軍老師、陳正治先生、陳佩玉女士、主持人許聖梅。（中華全球城市選拔協會提供）

選拔大賽在激烈的評比過程當中，也邀請了歌手談詩玲、莊敬國際學校音樂科弦樂室內樂團、開南大學熱舞社、崇右影藝科技大學擔任表演嘉賓，帶來精彩演出。