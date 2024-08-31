中信金是我金控類股的第一大持股，面對新光金的併購案，個人當然希望中信金能夠攔胡成功，但是一家企業的經營，不能只有看單一事件，平常的經營也是重點，以下就針對前幾天的法說會整理出一些重點。

2024年上半年稅前盈餘460億元，累計稅後盈餘為372.1億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.53%，稅後資產報酬率（ROA）為0.90%，EPS為1.85元。已經比去年同期的1.48元高出25％。

上半年累計稅後盈餘與EPS均創下歷史同期新高，中信銀同期獲利是銀行業之冠，台灣人壽方面受惠於新臺幣貶值及資本市場熱絡，使得獲利大幅回升。

面對併購案，中信金無論在資產規模、獲利方面，穩居台灣金控業前三名，就目前的營運績效來看，預期未來每年的獲利有機會超過 600 億元，因此中信金有足夠的資格來併購新光金。高層認為，中信金總資產為 8.4 兆元，2023 年獲利 561 億元，各方面都比新光金大，以大併小是較為穩健的方式。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。