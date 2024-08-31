富邦悍將30日以1比3不敵中信兄弟，江少慶傷癒復出一軍第2場先發繳出5.1局、失1分的成績，但他在4局上許基宏站上二壘時有微妙互動，賽前他先是打趣說，就是打聲招呼而已，沒什麼，「棒球就是想要贏球而已，不管他們用什麼手段，就是盡可能避免。」

江少慶前3局表現虎虎生風，只被敲出1支安打，但4局上一開始就被首棒打者宋晟睿敲出直擊左外野全壘打牆上的二壘安打，許基宏再補上適時安打助隊先馳得點。

許基宏再敲安後靠著趁傳上二壘，但在江少慶繼續面對打者陳子豪時，他先退開投手板朝二壘比畫一番，當時轉播球評解讀應該是有偷暗號的嫌疑，江少慶說：「就是場上溝通的一種方式，我也沒有講話，只是雙手張開而已，他說沒有、沒有，就大家自己看著。」

對於昨天的表現，江少慶認為有比前一場更好，球速也有回到155公里的水準，但他認為，現階段對他而言，變化球控制力、控球、續航力是他最重要的課題，速度的話隨著體能越來越好會回到應有的水準。

投手教練郭勇志也說，江少慶今天給的身體回饋都是很正常的情況，還是會繼續留在先發輪值中，至於球數部分則是會看他身體狀況而定，「在身體允許的情況下拉長續航力，他也一直想要突破。」