為讓新竹市北區及香山區的發展遲緩兒童家庭，獲得更完善的支持，伊甸基金會特別規畫「大手牽小手─伊起FUN心玩」親子活動。（伊甸提供／陳育賢新竹傳真）

為讓新竹市北區及香山區的發展遲緩兒童家庭，獲得更完善的支持，伊甸基金會特別規畫「大手牽小手－伊起FUN心玩」親子活動，近日邀請45位慢飛天使家庭成員，一同前往新竹青青草原，展開一場充滿歡樂的親子學習之旅，共度美好時光。

伊甸新竹早療教保老師曾聖潔指出，此次活動規畫「植物運動會」、「金剛腿」和「風箏彩繪」等闖關遊戲，其中，「樹葉運動會」遊戲，是撿拾大片樹葉，並將其拼湊回原形，提升手眼協調能力，也增進對植物的認識。

而「金剛腿」則讓孩子們就地取材，用大葉欖仁的果實，替代足球，在運動中增進親子間的互動。此外，家長們在「風箏彩繪」進行過程，則能觀察孩子們的創意與專注力。

曾聖潔說，透過這些活動，希望能讓孩子遠離3C，親近大自然，還能藉此提升語言表達和理解能力；對於家長來說，則可以從中學習教養技巧，在孩子的成長路上，給予更全面的支持。

伊甸新竹以諾服務中心主任徐聖閔表示，伊甸新竹分事務所自2022年起，受新竹市政府委託，在北區及香山區推動「社區療育服務」，今年已邁入第3年，中心並秉持「以家庭為中心」、「社區共融」的理念，持續深耕在地，將早療服務從機構延伸至社區。

徐聖閔說，北區南寮一帶及香山區中華路4段後，早療資源較為不足，許多家庭因交通不便或家庭因素，無法獲得及時的早期療育服務。伊甸積極布局，透過到宅療育、家庭活動、社區宣導等多元方式，將服務深入社區，讓每個孩子都能享有平等的學習與發展機會，打造更便利、更貼心的服務模式，賦能家庭，營造友善包容的社區。

徐聖閔也提到，伊甸已深耕早療服務30年，我們秉持「用愛陪伴1個孩子，守護1個家，打造共融友善環境」的信念，為慢飛天使提供多元且專業的服務。透過陪伴、培力與諮詢，提供專業建議，幫助孩子順利成長。

感謝新竹市政府與社會大眾對伊甸的支持，伊甸將持續在地服務，陪伴早療家庭共同克服挑戰。若民眾有相關需求，可電洽（03）538-1171。