彰化縣1名40歲的劉姓男子，遭不法集團以假投資手法詐騙錢財後，再遭該集團騙稱補償「生基位」可改運，且可轉售賺錢，惟須先繳交10萬元差額，劉男不疑有他付款後，再被要求再繳20萬元差額，這時才懷欵自己可能被騙，遂報警逮獲2名詐騙車手。

劉男日前誤信詐騙集團話術，投資股票失利後，進而聽信詐騙集團謊稱可補償能改運的民俗信仰「生基位」，1個「生基位」單位新台幣5千元，共補償10個位，藉此改善運勢及健康，作為公司股票下市補償，且「生基位」還可轉賣獲利。

劉男對詐團話術深信不疑，後續又被誆騙該「生基位」可以補償至30個單位，如轉賣可以獲利新台幣數百萬元，惟須先繳交差額新台幣10萬元，劉男沒懷疑，之後再被騙稱「生基位」需搭配「生基罐」可以賣出更好價格，需再投資新台幣20萬元，這時劉男驚覺有異，遂向北斗警分局北斗派出所報案。

北斗派所所長林聖智得知此案類型是近期新興詐騙手法，說服劉男配合警方偵辦，再次與詐騙車手約定在北斗鎮地政路超商面交，順利在超商內查獲均23歲的車手江男及葉男，當場查扣3支手機及10張生基位憑證等犯罪證物，成功攔阻5萬元，訊後依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。

北斗警分局長黄世德說，「生基位」淪為詐騙集團新興詐騙手法，提醒民眾對來路不明投資產品要謹慎小心，尋求專業管道辨識真偽，發現可疑應立即撥打內政部警政署165反詐騙專線諮詢。