通曉韓語的移民官向李多慧說明就業金卡權益。（圖移民署提供／簡銘柱翻攝）

李多慧與粉絲及移民署同仁合影。（圖移民署提供／簡銘柱翻攝）

韓籍啦啦隊明星李多慧自去年4月來台後，以其出色的舞藝、甜美的嗓音與亮麗的外型迅速走紅。她昨（30日）在移民署北區事務大隊新北市服務站提交申請，並在台北市服務站的協助下，成功取得文化藝術類的就業金卡，這讓她非常開心，表示將會在台灣更加積極地展開各項工作與活動，全心投入事業的發展。

李多慧初次登臺亮相便在中華職棒擔任啦啦隊員，她以精湛的表演與親和力，迅速俘獲大批台灣粉絲的心，人氣扶搖直上，不僅接下多個代言，還活躍於台灣體壇。隨著她的成功，越來越多韓國啦啦隊員也紛紛效法來台發展。

為了能在台灣有更多與球迷交流的機會，李多慧決定申請就業金卡，確保她在台發展的各項權益。截至今年6月底，移民署共核發10,434張就業金卡，其中6%為文化藝術類。

台北市服務站主任蘇慧雯指出，就業金卡相比於一般外僑居留證，擁有五大優勢：一、持卡者可獲得一定期間的開放式個人工作許可，無需受限於特定僱主聘僱；二、首次來台工作且符合特定資格者，薪資所得超過新臺幣300萬的部分，可在5年內享有折半課稅優惠；三、持卡者的配偶及子女可申請依親居留，直系尊親屬探親簽證可延長至1年；四、持卡者在臺連續居留3年且每年居住183日以上者，可申請永久居留證，擁有台灣博士學位者還可折抵1年居留時間；五、持卡者及其親屬可立即加入全民健保，無需等待6個月的限制。

李多慧對這些優待政策表達了高度認同，特別是她的父母若來台探親，最長可獲得1年的多次入境簽證，讓她倍感安心。而在未來3年內，她還有機會申請台灣的永久居留證，這讓她對未來充滿期待。她強調，現在將更加努力留在臺灣，進行更多自己想做的工作與活動。