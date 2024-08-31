民眾黨黨主席柯文哲近期涉入京華城案、政治獻金假帳風波等，今（31日）凌晨被當庭逮捕，聲請提審遭駁回。曾列出八點挺柯文哲的網紅愛莉莎莎，社群已被洗版，稍早她透過限動發聲：「只希望在台灣的一切安好。」

愛莉莎莎不但曾和柯文哲合作拍影片，甚至喊話這輩子最愛對方，儼然是鋼鐵小草（民眾黨粉絲）。當她被問到愛柯文哲哪些地方，愛莉莎莎曾列出八項，包括「台北大規模都市更新」、「大規模建社會住宅」、「幫台北還債」、「改建台北的市場」、「把YouBike改成使用者付費」、「政府資金全面透明化」、「會議紀錄全公開」、「做的東西有在審美上」。

愛莉莎莎曾列八點挺柯文哲。（圖／愛莉莎莎IG）

而柯文哲在2024總統大選墊底落選，愛莉莎莎曾在IG限時動態轉發多則影片，質疑作票，引起軒然大波。後來，她被中選會駁斥，道歉後結束風波。如今，柯文哲深陷政治爭議，公開道歉並請假三個月自請調查，愛莉莎莎的社群也出現不少網友留言洗版「阿北被抓走，妳不回來幫忙嗎」等。

愛莉莎莎希望台灣安好。（圖／愛莉莎莎IG）

目前在泰國度假的愛莉莎莎，稍早透過限時動態發文，並附上一個雙手合十的圖案：「只希望在台灣的一切安好。」疑似回應柯文哲事件。

愛莉莎莎過往和柯文哲拍片過。（圖／愛莉莎莎YT）