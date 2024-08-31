戲劇小生黃維德，過去在台灣演出《飛龍在天》、《世間路》走紅。2004年轉往大陸發展，但卻在2008年捲入伊能靜與庾澄慶婚變風波，被拍到與當時已婚的伊能靜牽手，引發譁然，導致庾澄慶和伊能靜隔年宣布離婚。近日，江宏恩在臉書分享和一票好友聚餐照，52歲黃維德的近況也曝光。

江宏恩過去和黃維德拍攝《飛龍在天》結下好交情，昨(30日)他在臉書曬出與導演馮凱、黃維德的合影，感慨寫下：「近25年前的回憶⋯難得的師徒兄弟們聚集，大家要一直活躍健康平安」。照片中可見黃維德留著鬍子，戴黑框眼鏡及鴨舌帽，粉絲留言說：「飛龍在天的友煌（指黃維德所扮演的角色）變好多喔，快認不出來了」、「太經典的回憶了」、「以哇！好久不見黃維德了」、「飛龍在天的組合，好懷念，看到合體感動」。

江宏恩曬出和導演馮凱、黃維德近日聚餐照片。（圖／翻攝自江宏恩 Nic Chiang臉書）

黃維德因拍《飛龍在天》跟江宏恩成為好兄弟。（圖／中時資料照）

黃維德16年前被曝光與伊能靜牽手照，同年11月黃維德公開表示：「到此為止吧，今後不再回應，對所有人造成困擾，我很抱歉。」隔年黃維德在北京宣布與新唱片公司簽約，聽聞伊能靜和庾澄慶離婚，他回應：「聽說了」。有記者追問他有什麼話想跟兩人說？經紀人跳出擋問題，以「訪問時間到了」為由，把黃維德拉走。

黃維德過去因《飛龍在天》走紅。（圖／中時資料照）

黃維德2012年回台，因入圍迷你劇集／電視電影男主角獎參加金鐘獎。（圖／中時資料照）

而黃維德的正牌女友當時沒因緋聞選擇分手，2012年黃維德被問到如何克服遠距離戀情，他苦笑反問記者：「不就是在問我『那件事』嗎？」，並表示不方便回答私事，「我不是成功的案例，去問其他當紅小生吧。」女主角伊能靜2013年則傳出和大陸經紀人談姐弟戀，當時她發微博否認，並表示希望下次拍到真的，她會找到一個會勇敢牽起她的手大喊「這是我女人！」的男人，絕對「不談地下情」，似乎暗戳黃維德沒膽量。

伊能靜16年前和黃維德爆出牽手情。（圖／中時資料照）