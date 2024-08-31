內政部及法務部今共同主辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並由賴清德總統親自主持平復儀式並頒發名譽回復證書，賴清德致詞時表示，會繼續推動國家轉型正義，讓過去受到迫害的人，都能得到應該得到的正義。監察院長陳菊致詞時則提到，林家血案和陳文成命案，如果沒有突破，轉型正義就沒有完成。

陳菊指出，她能感同身受，大家都耗盡漫長的時間，才能夠勇敢站出來，才能夠回復名譽，真的要非常謝謝大家過去的付出，從過去威權時代走向自由民主，國家對遭受威權體制迫害的人民，做了很多應有的補償，這些轉型正義的工程還是要進行中。

陳菊表示，要請總統不要忘記，這是一個艱難的工程，還有兩個重要的案件，一個是林家血案、一個是陳文成命案，這兩個案件如果沒有突破，轉型正義就沒有完成，國家有責任，盼能在賴清德政府領導下得到真相。

陳菊指出，監察院進行過兩次調查林家血案報告，證實是威權時代，國家在暗處有計畫的運作殺人的機器所主導的謀殺案，案子辦到哪證據就破壞到哪，當年證據都被毀滅，現在要破案更加困難。

陳菊提醒，國家正在進步中，但是還是不要忘記林家血案，不要忘記陳文成命案，盼這一代能夠讓這個案子水落石出，還給家屬公道，為了追求台灣正義公平一起努力。

卓榮泰致詞時表示，促轉會結束的時候，我們已經完成5983筆平復司法的案件，本周行政院通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》部分條文修正草案，特別做了重大的改變，所受領的賠償不會影響弱勢者，卓榮泰也提到，剛剛陳菊提到還有兩件案子，必須還他歷史真相，台灣會才會成為永遠不需要轉型正義的國家。

賴清德提到，剛剛陳菊所提到的事件，沒做好的繼續努力，希望這個年代，不幸的事件都能有真相，才能對得起家屬，有真相才能和解，威權時代的歷史，政府必須要反省和檢討，也要繼續平反，推動轉型正義，打開台灣願景的窗，活在燦爛自由的國家，這也是典禮要傳達的意象。

賴清德也提到，他會聽陳菊的話，像是聽媽媽的話一樣，會繼續努力，他也會守護台灣民主自由，不會讓過去前輩白白犧牲。