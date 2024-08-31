民眾黨主席柯文哲昨遭檢廉大動作搜索、約談，今（31日）凌晨遭當庭逮捕，聲請提審。台北地院下午召開提審庭裁定駁回。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，北檢一定會聲押柯文哲，因為柯文哲這幾天來，召集黨公職開大型記者會、住家被搜索還囂張咆哮，加上民眾黨立委黃國昌也開記者會罵政府，這些都展現了柯文哲有「實質影響力」，桃園地院就是因這個理由不得不羈押鄭文燦，就是一模一樣的事情正在發生。

吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》斷言，「台北地檢署一定提出聲押，這是百分之百」，光講這幾天柯文哲的反應，以鄭文燦的例子來看，就是一模一樣的事情正在發生，前幾天柯文哲召集民眾黨所有的黨公職、動員小草開大型記者會，那就是秀肌肉大會，是要秀給司法機關、政府看，在展現實力。

「柯文哲是聰明反被聰明誤」，吳子嘉說，羈押有兩個重要因素，串供和滅證，而柯文哲當了八年台北市長，卸任後還是有實質影響力，可以影響到還沒到案的證人，召集這些立委、議員等黨公職開記者會，代表柯文哲有Power。

吳子嘉也提到，柯文哲在住處被搜索結束後，本該直接跟著檢廉人員上車走人，結果卻在自家門口咆哮，那個囂張的樣子也是代表的Power。再看到民眾黨立委黃國昌開緊急應變小組的記者會，也是在批評政府，囂張，秀肌肉給外界看。

吳子嘉直言，這每一個都是實質影響力的展現，檢察官看到這些場面，就知道柯文哲有滅證的力量，一定是先聲押再說。更何況館長曾說要包圍北檢，這讓檢察官是非押不可，否則司法尊嚴會蕩然無存。

另外，吳子嘉也提到，柯文哲有親友在國外，所以柯有逃亡的可能性，串供滅證和逃亡的要件都符合。

吳子嘉說，桃園地檢署想要讓偵查動作能持續進行，就要聲押鄭文燦，而串供滅證和逃亡這些最重要的理由都符合，桃園地院不得不裁定羈押鄭文燦；所以，而當柯文哲展現肌肉、恐嚇檢察官之後，北檢為了讓偵查作為順利執行，一定會提出理由要台北地方法院羈押柯文哲，這就是這兩天以來柯文哲最不利的部分。