三立電視與國防部聯手打造的最強軍事節目—《能戰!全民新視界》，邁入第六個年頭，今年節目再度改版進化，以科學解密、人文知性、深度探索為理念，讓軍事節目除了有深度，更有溫度的人文風情。

《能戰!全民新視界》節目，今年以深度科學解析的方式，為觀眾拆解國軍的軍事任務與裝備，讓民眾更認識國軍，了解國防，希望透過科學解密、人文知性，讓全民輕鬆懂國防，全力挺國軍。

《能戰!全民新視界》節目，今年以深度科學解析的方式，為觀眾拆解國軍的軍事任務與裝備，讓民眾更認識國軍。(三立電視提供)

今年的能戰特派員組合，也特別搭配奧運熱潮，打造「全民運動風」。(三立電視提供)

至於每年亮點之一的藝人體驗，今年由六位藝人與主播，以深度行腳的方式，走訪外島最前線，探訪大時代下的戰場遺址，前進偏遠國境，了解國軍的任務與戰地風光。今年的能戰特派員組合，也特別搭配奧運熱潮，打造「全民運動風」，由全明星運動會領隊錢薇娟，搭配啦啦隊女神筠熹，能戰六連霸的資深學姐張文綺，同樣搭配啦啦隊甜心、有小張文綺之稱的宜芳，還有知性組合郭彥均以及財經主播王志郁，為節目打造全新風格。

現場國軍互動體驗攤位，海軍陸戰隊的小型天堂路。(三立電視台提供)

今年開播記者會結合國防部主辦的軍人節活動【能戰嘉年華】。(三立電視台提供)，

錢薇娟與筠熹，走訪了馬祖北竿，張文綺與宜芳則前進離島中的離島－大膽島，郭彥均和王志郁，則走訪金門，感受最特別的戰地風光，今年拍攝的過程，也讓能戰特派員們吃盡苦頭，除了與官兵一起體會任務的艱辛，更因為離外島的熱島效應，讓他們在拍攝過程中，感受前線官兵要適應極端氣候的不容易。

今年開播記者會結合國防部主辦的軍人節活動【能戰嘉年華】。(三立電視台提供)

過去節目最受歡迎的人物故事，今年同樣推出「學長/姐來了」單元，透過前輩學長、學姐的故事，讓觀眾認識國軍的任務、軍人的使命，記者會當天傍晚的星空電影院，將搶先播出同樣是運動選手出身，大學長、中職鐵捕曾智偵總教練，當年加入陸光棒球隊，卻完成五次跳傘的精彩故事。

《能戰!全民新視界》今(31日)於台北101水舞廣場舉辦開播記者會，能戰特派員錢薇娟、張文綺、筠熹、宜芳，還有曾擔任傘兵的學長中職鐵捕曾智偵總教練都會出席。

今年開播記者會結合國防部主辦的軍人節活動【能戰嘉年華】，現場國軍互動體驗攤位如：海軍陸戰隊的小型天堂路、憲指部的射擊訓練、心戰大隊行動錄音體驗…等，非常適合包括親子族群在內的各年齡層參與，曾在能戰節目中挑戰任務的藝人梁赫群、馬力歐，也將以能戰特派員學長身分，驚喜現身攤位，重溫國軍體驗，傳達全民國防。晚上則將舉行《能戰!全民新視界》星空首映會，邀請民眾先睹為快。