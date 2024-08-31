高雄中學校友會與台中家扶基金會，31日共同到北台中家扶中心，舉辦「啟動知識密碼」全國家扶贈書儀式，共捐出5243本書、690名學童受惠。這項愛心贈書7年至今已贈書5300位學生，逾4萬1000本參考書，總書款逾1200萬元，盼讓家扶孩子學習新知識。

高雄中學校友會與台中家扶基金會，31日共同到北台中家扶中心，舉辦「啟動知識密碼」全國家扶贈書儀式。（家扶中心提供／李京昇台中傳真）

「打開書本，把知識讀進來」，家扶贈書活動源自2018年初，由雄中75級同學會首次與南高雄家扶中心合作舉辦贈書會，過程中獲得台南雄中校友團體的支持，贈書範圍逐步擴大到南台灣8個家扶中心。

3年前由高雄中學校友會整合各級同學會，發起全國家扶贈書，贈書活動已邁入第7個學年，第13個學期名為「啟動知識密碼」的贈書會，這學期總共690名孩子申請贈書，今天共捐出5243本書籍。

負責贈書活動策畫的張簡永祥表示，贈書活動累積至今已贈書5300位學生，逾4萬1000本參考書，7年總書款售價逾1200萬元。贈書計畫是針對用功的家扶孩子，客製化他們所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元選書費用。

代表家扶基金會受贈的北台中家扶中心主任劉正文表示，感謝雄中校友會看見家扶兒學習上的需求，2018年從南高雄家扶中心開始，至今持續為全國家扶兒點亮希望，這些參考書將不僅僅是學習的工具，更是激勵孩子們勇於追求夢想的動力來源，透過雄中校友會的愛心挹注，家扶的學子將有更多機會擴展知識、提升競爭力。

雄中校友會理事長劉仁義說，啟動知識密碼，那密碼在哪裡，他說，密碼就在書本中，密碼不會平白出現，希望大家拿到雄中校友們贈書的參考書資源，好好善用時間，打開書本、認真研讀，把書本讀通，密碼就會浮現，將會指示通往希望的未來。