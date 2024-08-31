李杏將加入公視台語台、華視《無罪推定》，飾演新的庭審法官，身為鍍金演員，對於以全台語演戲，她還是有些忐忑坦言：「我台語本來就不好，加上還要用台語說生硬的法律用語，真的很不容易消化。」在台詞上花費更多心力。拍攝過程中她將超巨大iPad直接放在法官桌上當提詞機，「字體還拉到最大那種，從旁邊看起來很像我有嚴重老花，或是根本瞎了才需要看那麼大的字。」

李杏笑說因為字要夠大才能用餘光瞄到，但又必須把螢幕亮度壓到最低，臉上才不會有反光而露餡，所以其實也看不太到提詞，她哭笑不得，「搞到後來白忙一場。」新上任的李杏查找資料時，馬上就找到案件中從未被注意的細節，這個疑點也讓死囚黃鐙輝是否能洗刷清白埋下伏筆。

黃鐙輝因為共犯的歹念而被嫁禍。（公視台語台、華視提供）

上周劇情揭曉黃鐙輝被列入撕票案主謀的因果，原來三位共犯原本只想綁架死者，藉機大撈一筆，沒想到其中一人不慎將人打死，便想嫁禍黃鐙輝。為了救孩子，呂雪鳳先是向共犯下跪，猛磕頭求真相，後在法庭上爆氣怒罵法官：「你們沒良心！」心力交瘁與精神折磨，演繹得令人心碎。《無罪推定》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並於LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus等串流平台上架。