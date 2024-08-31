噴灑除草劑的雜草迅速枯黃。（民眾提供／寶智華台南傳真）

善化區蓮潭里一名80歲老婦多次在住宅區噴灑農藥除草，造成鄰宅惡臭，今年5月遭農業局開罰懲處，老婦家屬向農業局不滿申訴時，局員竟隨口回覆是根據里長提供照片開罰，家屬轉而怒罵里長。市府人員近日向里長道歉，表示承辦人員為無心之過，但里長認為公務人員不該信口開河造成官民對立，市府應懲處並要求各局課室警惕不可再犯。

南科特定區還有很多未使用空地，雜草叢生，管理不易。（民眾提供／寶智華台南傳真）

蓮潭里里長陳紫晶表示，2023年10月就有居民反應老婦雇請工人噴灑除草劑，惡臭瀰漫，家中無法久待，打電話詢問環保局，環保局說無法可管。老婦於2024年4月又雇工噴除草劑，遭民眾錄影蒐證，要求里辦公處處置。

陳紫晶說，她多次向老婦溝通，不能為了自己管理方便而任意噴灑除草劑，危害其他居民健害，老婦不但不聽勸，反而要求「行行好」、「卡好心Ａ」，讓她把除草劑噴完，空地可以提供當地居民停車使用。

陳紫晶上網查詢後發現，國內早從2017年就開始推動宣導雜草管理，非農地禁用除草劑，尤其是在住宅區，2018至2020年已有19個縣市政府參與，而高雄市於107年度完成制定除草劑管理自治條例，2019年桃園市預告「非農地環境雜草管理自治條例」草案，2020年花蓮縣公告「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」。

陳紫晶表示，許多縣市都已陸續制定除草劑管理自治條例，但台南卻遲未立法，才發生南科特定區蓮潭里住宅區噴農藥危及社區居民健康，卻無法可管的狀況，她為此多次向市府反映，但市府遲無動靜，就連林易瑩議員於2019年案，也被否決。

陳紫晶指出，2024年5月，台南市政府尤副秘書長、環保局、農業局、法制處到蓮潭里會勘，她當場要求市府盡速立法，但市府認為應有開罰先例，現場決議由農業局懲處4月份噴灑除草劑的老婦地主。

陳紫晶表示，她8月1日接到老婦女婿的電話，對方責怪里長刻意針對，並表示農業局承辦人員說老婦被裁罰是因為里長提供照片檢舉；她次日立即請副議長辦公室跟農業局表達抗議，要求懲處承辦。

市府展開內部調查後，確認噴灑農藥照片並非由里長提供，但承辦人員確實因為一時口快，誤向老婦女婿表示是里長提供照片，最後以口頭告誡結案，未進行懲處。

副議長林志展於8月29日邀請農業局技正、政風主任、法制處處長、里長陳紫晶到林志展服務處討論此案。

里長陳紫晶不滿表示，一句無心之過、一時口快，結果造成里長與里民的對立，這明顯是公務人員面對民眾責難時，想推卸責任的不當作法，這不僅是農業局有這種情況，就她自己遇到的，其他局課室也有類似情況。

陳紫晶說，公務人員遇到民眾陳情表達不滿時，自當據理說明，強調一切依法行政即可，哪有把檢舉人告訴被罰者的道理，更離譜的是她也不是檢舉人，卻因為承辦人員一時口快，讓她背鍋，她認為此風不可長。

陳紫晶當場要求法制處和農業局做出懲處，並訂出sop，各局處明令宣導，不應該完全沒有責任和懲處就結案，若再縱容，以後還有誰願意做對的事？同時在垃圾車撥放政令宣導「非農地禁用除草劑」並製作懶人包讓民眾知道。