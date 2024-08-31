民進黨新住民部與地方黨部合作，將在各地成立「新住民諮詢站」，全國首站今（31）日在金門縣黨部成立，由副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政、金門南洋姐妹會理事長李麗美及多位新住民代表們共同揭牌，正式啟動全台多元化服務。

民進黨指出，新住民事務部今年特別規畫在各縣市設立「新住民諮詢站」，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。

民進黨副秘書長何博文(左)特地跨海至金門縣黨部為全國首處「新住民諮詢站」揭牌，展現該黨保障新住民權益的決心。（于家麒攝）

民進黨副秘書長何博文表示，首場「新住民諮詢站」特別選在金門揭牌，象徵民進黨將新住民服務網路延伸至離島。他也感謝新住民朋友對於台灣的貢獻與努力，並分享賴清德總統多次關心新住民朋友在台灣的適應問題，政府在醫療、就業、生活問題上是否能夠有效的照顧到新住民。

民進黨金門「新住民諮詢站」揭牌典禮結束後，副秘書長何博文與新住民事務部主任羅美玲也與地區新住民代表們座談，傾聽新住民朋友的心聲。（于家麒攝）

民進黨新住民事務部主任羅美玲(右)希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。（于家麒攝）

民進黨新住民事務部主任羅美玲則提到，金門除了大家熟知的高粱酒、風獅爺、美麗的閩南古厝，現在還多了新住民朋友帶來的多元文化。新住民來自不同國家，來到台灣不管法律、醫療還是生活，難免會遇到許多問題，若能來到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。在金門成立首處新住民諮詢站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍強調，金門不僅擁有豐富的歷史文化，也匯聚了來自各地的新住民朋友。金門約有3000多位新住民，雖然人少不過能更專注的服務大家，歡迎大家有空進來坐坐，每周也會有律師駐點提供法律服務，希望透過諮詢站，讓每一位新住民都能在金門有家的感覺。未來，民進黨也將持續擴大「新住民諮詢站」的服務據點，希望透過多元化的服務，讓新住民朋友快速適應台灣社會，也讓社會更加繽紛多元。