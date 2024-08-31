民進黨新住民部與地方黨部合作，將在各地成立「新住民諮詢站」，全國首站今（31）日在金門縣黨部成立，由副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政、金門南洋姐妹會理事長李麗美及多位新住民代表們共同揭牌，正式啟動全台多元化服務。
民進黨指出，新住民事務部今年特別規畫在各縣市設立「新住民諮詢站」，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。
民進黨副秘書長何博文表示，首場「新住民諮詢站」特別選在金門揭牌，象徵民進黨將新住民服務網路延伸至離島。他也感謝新住民朋友對於台灣的貢獻與努力，並分享賴清德總統多次關心新住民朋友在台灣的適應問題，政府在醫療、就業、生活問題上是否能夠有效的照顧到新住民。
民進黨新住民事務部主任羅美玲則提到，金門除了大家熟知的高粱酒、風獅爺、美麗的閩南古厝，現在還多了新住民朋友帶來的多元文化。新住民來自不同國家，來到台灣不管法律、醫療還是生活，難免會遇到許多問題，若能來到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。在金門成立首處新住民諮詢站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。
民進黨金門縣黨部主委蔡其雍強調，金門不僅擁有豐富的歷史文化，也匯聚了來自各地的新住民朋友。金門約有3000多位新住民，雖然人少不過能更專注的服務大家，歡迎大家有空進來坐坐，每周也會有律師駐點提供法律服務，希望透過諮詢站，讓每一位新住民都能在金門有家的感覺。未來，民進黨也將持續擴大「新住民諮詢站」的服務據點，希望透過多元化的服務，讓新住民朋友快速適應台灣社會，也讓社會更加繽紛多元。
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