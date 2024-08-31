瑞芳分局交通事故熱區。（圖 / 新北市警察局提供）

為了面提升犯罪熱點分析、巡邏路線規劃的準確性，新北市警察局今年8月間辦理6梯次「轄區治理」系統教育訓練，前（29）日完成各所長及相關業務人員計467人的系統操作訓練；對此，局長廖訓誠也期勉同仁善用系統，以提升轄區內的治安管理和治理效率，共同維護新北市治安。

為使外勤主管能快速有效掌握出勤警力、裝備、治安交通案件發生狀況，警局建置「警勤儀表板」系統，提供勤務內部管理工具。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市政府警察局指出，局長廖訓誠到任後要求各業務單位持續精進本局各項勤業務系統，本次即以「轄區治理」概念為主軸，包括將110報案、刑案紀錄資料、交通事故、E化簿冊等資料，以電子地圖或報表方式呈現，方便各級主管、轄區員警即時了解轄區概況。

勤務分配表自動整合轄區治安交通大數據，以熱時色階圖視覺化呈現最新治安、交通概況，滾動調整勤務編排。（圖 / 新北市警察局提供）

E化簿冊熱時色階圖。（圖 / 新北市警察局提供）

局長廖訓誠表示，將「轄區治理」概念結合大數據分析，應用電子地圖的技術，可強化犯罪預防及內部管理的量能，提升警政人力的執勤效率。至於本次推動的「視覺化分析決策平台」、「E化簿冊管理資訊系統」、「電子E化巡簽管理平台」、「警勤儀表板」等系統，係結合勤務編排與執行，建置「案件熱時斑點」、「熱點情資隨行」、「各類案件分析圖表」等功能，則將提供各勤務規劃或執行單位之轄內治安與交通相關情資及統計分析數據，以「數據驅動決策」的方式，作為勤務規劃與數據決策的參考。

E 化巡簽系統即時更新全轄「治安要點」及「交通事故熱點」等情資。（圖 / 新北市警察局提供）

巡簽熱點情資隨行手機畫面示意圖。（圖 / 新北市警察局提供）

派出所轄內轄內治安熱點。（圖 / 新北市警察局提供）

新北市警察局長期關注資訊科技的發展，適時引進各項科技技術及應用，優化各項勤業務運作方式，並留意科技所帶來犯罪型態的改變，同時教導同仁掌握資訊脈絡，善用科技新知、提升犯罪偵防效能，期能快速且有效打擊各類犯罪，營造新北治安防衛城，提供市民安居樂業的生活環境。