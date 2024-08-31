迎接新學期，筆電及相關3C周邊需求增加，燦坤開學季活動自9月1日至9月17日開跑，單筆消費滿5千元抽「韓國賞楓機+酒雙人遊」，買冰箱、洗衣機、電視、空調系列大型家電還可抽5000元蘋果未來手機折價券，刷指定銀行信用卡分期支付再享最高2600元現金折價券。燦坤線上購物網也迎來99購物節，9月1日至9月12日期間每天都是超級品牌日，下單登記就有機會抽中iPad Air，9月9日前下單成功加碼再抽1000燦坤K幣。
燦坤加碼推出期間限定「3C電腦家電大展」，即日起至9月3日，指定商品滿萬獨家送800燦坤K幣，活動期間凡購買4大家電另享Apple、Samsung指定商品加購價優惠，加購AirPods Pro（第2 代）只要6690元；加購Samsung Galaxy Watch FE 40mm、Fit3系列手錶享現省1,000元優惠。
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