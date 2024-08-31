內政部全台唯2場月老聯誼活動，其中1場31日在台南市中西區台灣首廟天壇舉行，31日在月老星君見證下，50對男女展開單身聯誼互動，內政部長劉世芳到場參加，當場承諾若有人配對成功且結婚，將包萬元紅包祝賀。

擁有月老星君的天壇，廟方首次結合內政部舉辦單身聯誼活動，活動免費參加，公布3天即報名爆滿，參加者包括公司主管、老師、醫護人員、工程師與作業員等職業，年齡大多在40歲以下。

聯誼活動包括自我介紹、手工藝DIY、一同用餐等，讓參加者透過活動了解彼此。在活動設計下，聯誼男、女互動少了羞澀，表現更加大方，他們認為現今流行的交友APP缺點太多，包括假交友真詐騙、戴口罩、不露臉等，感覺不真實，傳統的聯誼活動能面對面聊天，有主辦單位把關篩選，比較令人放心。

劉世芳到場見證參加者互動，當場宣布若有因此結婚的新人，將送上萬元大紅包，台南市民政局長姜淋煌加碼，只要配對成功，2年內步入禮堂的佳偶，民政局還會送精美禮品或等值禮券，保留聯合婚禮名額。

劉世芳表示，現在社會形態多數人工作繁忙沒時間交新朋友，內政部結合市府與地方大廟辦理單身聯誼，青年朋友走出戶外，走進傳統古廟認識新朋友，找到心儀的伴侶。

台南市副市長葉澤山表示，這是內政部首次挹注經費，結合天壇一起辦理聯誼活動，適逢台南400，祝福大家透過活動找到對的人，見證台南文人葉石濤所述，是座「適合戀愛、結婚、悠然過生活」的好地方。