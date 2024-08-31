第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）領袖峰會30日在東加落幕，公報中重申台灣以「台灣／中華民國」名義參與PIF的地位不變。但後遭中方施壓後原公報被移除。外交部副發言人蕭光偉表示，據了解多數會員國對中國的蠻橫無理敢怒不敢言，強調PIF官網發布達致共識的聯合公報並無損及我國在PIF的地位及排除我國未來參與PIF的各項權益。

PIF論壇公報原有重申台灣以「台灣／中華民國」名義參與PIF的地位不變文字，但中特使錢波隨即對此予以譴責，稱公報涉台內容「一定是個錯誤」，必須更正。後來PIF祕書處疑似在錢波施壓下，把原本公報的完整檔案從官網上移除。

對此，外交部副發言人蕭光偉表示，外交部對本案發展均全程掌握，並與我邦交國及理念相近國家密切合作，維護我方與會權益。

蕭光偉指出，據了解，本年度公報第66條載有支持台灣參與條文：「PIF重申與台灣／中華民國關係」，且PIF會員國當時已有此決議，但尚未列入聯合公報，中國獲悉後與其扈從國家向PIF秘書處抗議，由於PIF秘書處似已於PIF官方網站公告，因此隨後移除該草案，多數會員國對中國的蠻橫無理敢怒不敢言。

蕭光偉表示，我方在掌握有中方勢力介入後，即於第一時間洽請同為PIF成員國的我國太平洋3友邦積極向PIF秘書處及其他成員國溝通，爭取保留友我條文，但各會員國為求和諧，最後決議以「太平洋之道」（Pacific Way）的多元及包容精神折衝各方意見，在PIF官網發布達致共識的聯合公報，在該公報中並無損及我國在PIF的地位及排除我國未來參與PIF的各項權益。外交部感謝友邦及理念相近國家對我國持續參與PIF的支持。

蕭光偉表示，台灣對中國蠻橫的介入，破壞區域和平及穩定的無理行為，予以最嚴厲的譴責，並呼籲所有理念相近國家密切關注中國的各項行徑，維護太平洋島國的和諧與穩定發展。

外交部強調，中華民國（台灣）是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的事實，也是當前台海的客觀現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣人民，中國及其扈從國都無權置喙。

外交部重申，我國自1993年起持續以「臺灣／中華民國（Taiwan／ Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「臺灣／中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠我國太平洋友邦及其他與我無邦交關係的太平洋島國，成果有目共睹，不容抹滅。

外交部表示，未來我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家在減少氣候變遷衝擊、環境保護、海洋保育、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域合作，共同為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。