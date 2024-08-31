陳順勝醫師（左）發表他的八十回憶錄。（郭良傑攝）

陳水扁致詞向陳順勝醫師致謝。（郭良傑攝）

陳順勝醫師表示他將30多年的日記挑出15萬字集結成冊出書。（郭良傑攝）

前總統陳水扁醫療小組主治醫師、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝醫師31日發表他的八十回憶錄，陳水扁特地到場致意。陳水扁表示，陳順勝是他的救命恩人，陳醫師不僅是台灣最權威的神經內科名醫，也是最有社會責任和台灣本土意識，德術兼備，視病如親受人尊重的優質醫師，如果沒有陳順勝醫師，他早就「意外猝死」在獄中，也不可能停止審判，更不可能保外就醫離開監獄。

對於民眾黨主席柯文哲涉貪被檢廉拘提及在北檢被當庭逮捕一事，陳水扁說「不便表示意見」。

今年八十歲的陳順勝行醫五十餘年，每天都保持寫日記的習慣，將他每天看診及生活的點滴寫下，每天動筆寫下1200到1500字，30多年來共寫超過1500萬字，他挑選其中的15萬字集結成冊推出他的「八十回憶錄」。

陳順勝說，他覺得還有很多東西沒有寫到，但內容很多元化，他的興趣很多，讓人看起來學識淵博，他從小就和兄弟姐妹及同儕不一樣，他的注意力可以同時注意好幾個地方，在看診時可以糾正護士對病人解說的錯誤，也因此他不斷記錄身邊的事務，特別是稍縱即逝的情緒感覺和感動。

陳水扁表示，陳順勝醫師在2012年看到當時他的民間醫療小組召集人柯文哲等人上政論節目談論他的病情，陳順勝醫師主動Call in發表專業意見，進而加入他的民間醫療小組。同年9月，陳順勝醫師提出阿扁以額顳葉為主的腦神經退化症診報告，將會陸續發生氣質性憂鬱症、語言障礙、手抖症、動作失用症（小腦症）泌尿神經障礙等症狀。後來一一浮現這些症狀，讓他不得不佩服陳順勝醫師。

陳水扁說，2015年1月5日他終於可以離開台中監獄的培德醫院回到高雄，高雄長庚立即成立醫療小組，由陳順勝醫師擔任主治醫師，他由衷感謝陳順勝醫師和高雄長庚醫療小組九年來的無微不至的專業照顧，改善了他的大腦功能和重度憂鬱，讓他回復信心和活力。