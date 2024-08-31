中華航空（2610）、華信航空挺花東觀光旅遊振興，華航規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票，可依喜好選擇搭乘台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮，邀請會員前往花東盡享美景，為當地觀光業注入新動能。

華航也與「台灣好農」合作，長程航線豪華商務艙Sky Lounge挑選台灣各地優質小農點心上機，並將花蓮特產「忘憂五行酥」登上國際航班，讓世界各地旅客感受東台灣的風味，助力花蓮地區經濟復甦及農業發展。

華信則加碼，結合台北-台東來回機票與一晚住宿，每人3,699元起，每房可享觀光署最高1,000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣2,000元。為讓旅客自駕遊花東，憑登機證獨享華信旅客專屬中租租車優惠，線上預訂享平日6折、假日65折，並再享延後1小時還車。

另推出花東學生優惠機票，年滿12歲以上學生族群於網站或APP購買台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮學生優惠機票，單程機票1,488元，機位數量有限。