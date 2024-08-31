彰化縣埔鹽鄉順澤宮發送「台灣No.1」麟洋配紀念版宮帽，因太受歡迎，在許多民眾不斷敲碗要求下，廟方加碼在今、明兩天及下周六、日等4天發放。（孫英哲攝）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮為慶祝羽球男雙組合李洋、王齊麟在巴黎奧運衛冕金牌，發送「台灣No.1」紀念版宮帽，因太受歡迎，在許多民眾不斷敲碗期盼下，廟方決定追加發送2000頂，預定在今、明兩天及下周六、日等4天發放。廟方也再度重申，「已請領者，請不要將宮帽進行買賣！」

主祀玄天上帝的埔鹽順澤宮，因2019年間挪威三鐵好手伊登在日本東京街頭隨手拾獲1頂埔鹽順澤宮宮帽後，在當年法國尼斯三鐵賽中戴著順澤宮宮帽出賽奪冠，在國外媒體大幅報導下，順澤宮宮帽跟著伊登名揚國際，之後伊登又有如神助，數度頭戴順澤宮宮帽奪冠，讓順澤宮宮帽有「冠軍帽」、「神帽」之稱。

彰化縣埔鹽鄉順澤宮發送「台灣No.1」麟洋配紀念版宮帽，因太受歡迎，在許多民眾不斷敲碗要求下，廟方加碼在今、明兩天及下周六、日等4天發放。（孫英哲攝）

順澤宮廟方在羽球男雙麟洋配組合再度拿下奧運金牌後，趕製「台灣No.1」紀念帽，除分享奧運健兒奪金的喜悅外，同時也要藉此發揚國人打拚不放棄的精神，並從8月10日起的周六及周日發放「台灣No.1」麟洋配紀念帽，場場都引發民眾大排長龍索取。

因諸多信眾建議能否增加「台灣No.1」紀念帽發放，在順澤宮主委魏信顧與委員會同仁討論後，決定增加2000頂，在本周六、周日及下周六、周日等4天，每天上午9點及下午1點兩個時段，各開放依序請領250頂，領完為止。

今天上午及下午都有不少民眾到順澤官排隊，等候領取「台灣No.1」紀念帽，其中有不少是單車車友，也有不少家庭扶老攜幼來領取。

順澤宮廟方除強調真心懇請已完成請領這次「台灣No.1」紀念帽的大德，把機會留給需要的人，也再度呼籲已請領者，請不要將宮帽進行買賣。