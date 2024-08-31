影后妮可基嫚（Nicole Kidman）主演的情色驚悚片《Babygirl》入圍今年威尼斯影展主競賽單元，當地時間30日舉辦世界首映，57歲的她身材保養得宜，穿上裸色緊身馬甲搭配黑色長裙踏上紅毯，展現曼妙身姿，該片映後也獲得長達7分鐘的鼓掌，不過她也坦言當這部電影公諸於世時非常緊張，「確實感到暴露、脆弱和害怕」。

《Babygirl》是荷蘭女導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）執導和撰寫劇本，探討了女性性慾和權力，以意想不到的方式顛覆了傳統角色和期望，妮可基嫚在片中飾演一名CEO，與曾演過《金牌特務：金士曼起源》的英國小鮮肉哈里斯迪金森（Harris Dickinson）飾演的年輕實習生大談辦公司姐弟戀，這段婚外情也威脅到了她與安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）飾演的丈夫之間的感情以及她的家庭生活。

57歲妮可基嫚穿著裸色緊身馬甲踏上威尼斯影展紅毯。（圖：shutterstock／達志影像）

記者會上，妮可基嫚提到，這部是以女性的視角，來描寫關於女性解放的故事，「對我來說這就是讓這部電影如此獨特的原因」，是她繼《大開眼戒》後再度挑戰情色驚悚類型作品，妮可稱自己被故事的複雜性所吸引，「我想要在大銀幕上探索女性，探索作為人的意義」。至於片中的大尺度裸露場面，她再度大讚哈琳娜瑞金說故事的功力，「大家會完全沉浸在故事中，沉浸在我所飾演角色的本質中，所以我不會刻意去考慮身體，而是考慮如何講述這個故事」。

同時妮可基嫚也強調哈琳娜瑞金讓她相當安心，「我知道她不會利用我，完全沒有被剝削的感覺」，接著表示「與這些人一起製作這部電影，過程是微妙且親密」，希望之後也能夠為更多女性導演發聲，「儘管近年已經有所進展，但女性導演在主要電影節上仍然比例不足，瑞金是今年競逐金獅獎的21位導演中僅有的7位女性之一」。