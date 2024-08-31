南投縣府31日舉辦「南投縣績優環保志義工表揚大會」，縣長許淑華（左）頒獎致詞表示，今年表揚資深榮譽志工多達507人，希望號召更多人加入環保志工行列，並呼籲民眾響應淨零永續政策，打造宜居南投。（南投縣政府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣各領域志工逾2萬人，其中環保志工多達7500多人，縣府今天舉辦「南投縣績優環保志義工表揚大會」，縣長許淑華到場頒獎。她說，今年表揚5年以上及各鄉鎮市公所推薦服務20年以上的榮譽志工多達507人，希望能號召更多人加入環保志工行列，並呼籲民眾響應淨零永續政策，打造宜居南投。

南投縣府31日舉辦「113年南投縣績優環保志義工表揚大會」，許淑華到場頒獎表揚優秀及資深志工，並抽出摸彩品最大獎電動機車1輛。

許淑華指出，全南投縣各領域的志工超過2萬人，其中，環保志工有233隊，總人數多達7533人，頒發今年度年資5年、10年、15年及各鄉鎮市公所推薦服務超過20年的榮譽志工共507人，環保志業需要每一個人的參與和努力，希望號召更多人加入環保志工的行列。

許淑華表示，南投縣正推動淨零永續政策，每年提供高額的機車汰舊、汰換電動機車補助，呼籲全民響應政策，打造宜居南投。

南投縣近3年汰除老舊機車3萬多輛，今年編列經費改善機車空汙辦法，包括汰舊並換購電動機車由縣府補助最高1萬元，淘汰老舊機車每輛補助2500元，新購電動機車補助2000元。

大會抽獎邁入活動高潮，許淑華抽出摸彩品最大獎電動機車一輛，並加碼抽出特別獎5份各1000元紅包，帶動全場嗨翻天。

表揚大會由縣府環保局長李易書主持，縣議員張秀枝、林儒暘、沈夙崢、蘇昱誠、黃春麟、林憶如、張婉慈、林友友等人與會，草屯鎮長簡景賢、中寮鄉長廖宜賢、集集鎮長吳大村、魚池鄉長劉啟帆等共襄盛舉。