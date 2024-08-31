高血脂代表血中脂肪代謝異常，是心血管疾病的重要危險因子。對此，家醫科主治醫師柳朋馳指出，從外觀的表現也可能判斷出有高血脂症，包括眼瞼黃斑瘤、皮膚黃色瘤、老年環，以及阿基里斯腱腫大，都值得特別警覺。

醫師柳朋馳在《健康2.0》節目上表示，血脂過高時，這些脂類物質容易隨著血液循環系統被帶到某些血管壁上，當免疫細胞吞噬它後就會沉澱下來。最有名的特徵就是所謂的黃色瘤，例如眼瞼黃斑瘤，其會生長在眼皮上，呈現黃色不規則形狀的斑塊，屬於很常見的徵兆。

除此，黃色瘤也可能出現在下肢，柳朋馳說，一旦發現阿基里斯腱腫脹超過1.5公分，或該部位皮膚有一些黃色瘤的沉澱，就得注意可能是高血脂症的警訊。

另外，柳朋馳還提到，眼睛老年環也可能是高血脂的現象，主要表現為眼白和黑色瞳孔間冒出灰白色環狀。然而，有些時後可能只是年紀大所致，但若是有高血脂家族史的族群，有可能在30～50歲中壯年階段，就會慢慢表現出來，因此仍值得特別留意。