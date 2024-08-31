每當統一發票公布獎號，不少民眾都會積極對獎，盼望能有橫財運。然而近日卻有名男子超崩潰，明明APP顯示發票對中「頭獎」，卻只能領500元。該男經過一番苦思尋找答案，最後才發現原來不是中了發票頭獎，而是開出500元中獎發票的7-11門市叫「頭獎」。網友看到這件事後紛紛留言，「這感覺好像頭獎被偷走了」、「太哭了吧這門市」。

原PO在《Threads》上發出2張發票中獎的手機APP截圖，第一章的畫面中顯示「中獎發票號碼」跟「統一超商／頭獎」等訊息，但二張卻是註記了「雲端獎五百」。他指出，自己哥哥跟他說統一發票中獎了，但看到頭獎只有500元卻整個大傻眼，「思考了很久，回過頭才發現，原來是那家7-11叫頭獎，整個人氣到不行」。

對此，網友紛紛留言表示「你哥成功承包我今日的笑穴」、「謝謝他讓我知道還有一家7-11叫頭獎」、「心情從波濤洶湧降到冰點」、「最起碼有跟頭獎沾上邊，很不錯了！」、「這感覺好像頭獎被偷走了」、「太哭了吧這門市」。「從興奮的全身顫抖到憤怒的全身顫抖」、「換個角度想，發票中500元也不少耶！」

據了解，這間名為「頭獎」的7-11門市，位址是在苗栗縣頭屋鄉頭屋村，在國道一號125K頭屋交流道附近。店主經營相當用心，在Google上還會回應網友評論，有人給予建議，也會做出改進。