台語天后「二姐」江蕙封麥9年後，在各界期盼下，將在10月5日站上台北大巨蛋為國慶晚會重開金嗓，消息一出，讓廣大的歌迷興奮不已。不過儘管江蕙淡出演藝圈這麼長的時間，但她卻不時默默付出愛心。尤其幼時家裡窮苦，更讓江蕙從出道後有能力開始，就一直熱衷在幫助弱勢團體。近來更是捐出大紅包給中田咖哩，支持他們繼續提供愛心餐點。

中田咖哩31日在臉書曬出一個厚厚的紅包，只見上頭寫著：「中田咖哩謝謝您們！」並且在下方署名了江蕙。而店家也在文中說道：「江蕙復出…也謝謝江蕙和所有捐款給我們與支持，因為有您們，讓我們能夠繼續幫助更多弱勢族群填飽肚子……泰感謝。」

中田咖哩發文感謝江蕙的善舉。（圖／中田 咖哩（夢想店）授權）

中田咖哩接受《中時新聞網》訪問，表示這已經不是江蕙第一次捐款，之前看到有關他們捐贈愛心餐的報導後，江蕙就低調請託朋友幫忙遞上這份暖心紅包。兩次相加，捐贈金額已經高達6位數。二姐默默行善，對比之前有酸民嘲說江蕙又要出來撈錢，不少網友看了更是忍不住心疼，「平時默默行善的二姐還要被酸民臭，真是台灣最美麗的風景就是酸民」、「真的就有這樣有光輝的人！」、「讚，善哉，隨喜感謝江蕙姐，利益大家」。

江蕙熱衷公益，2011年為幫助日本311大地震，台灣舉辦的賑災晚會主題曲配唱。（圖／中時資料照）

2005年江蕙和張菲在「愛心無國界送愛到南亞」賑災募款晚會合唱。（圖／中時資料照）

2009年江蕙參加八八賑災活動《把愛傳出去》愛心晚會。（圖／中時資料照）

而中田咖哩為弱勢族群提供愛心餐食已持續4到5年之久，後來會被許多人認識，是因為去（2023）年有名聾啞人士的父親帶著2個小孩前往用餐，當時父親在紙條寫下：「您好，請問可以給我2份待用餐嗎？因為我2個小孩沒得吃，非常感謝您。」父親原本表示自己可以不用吃，最終老闆仍給了父子3人3份餐點。而此善舉曝光後，江蕙也以捐贈方式支持店家的愛心。