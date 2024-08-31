基隆地檢署近日起訴大日公司負責人蘇幸福及官員11人，國民黨今日指控民進黨秘書長林右昌與改建東岸商場的蘇幸福關係匪淺。圖為東岸商場。（徐佑昇攝）

基隆地檢署近日起訴大日公司及基隆市府官員共11人，大日又是東岸商場承包廠商，與基隆市長謝國樑罷免案有關，因此藍綠頻頻交火。國民黨今日指控，林右昌在市長任內曾與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，關係匪淺。前基隆市政府發言人游本明則回應，東岸商場以前又髒又臭，是林右昌上任才翻新成「亮點新地標」，奉勸不要再由一群台北人討論基隆的事。

國民黨守護基隆小組今日於中央黨部舉行「揭大日公司與林右昌緊密關係，民進黨議員甩鍋大翻車」記者會，由文傳會主委李彥秀、台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃、國民黨基隆市黨部發言人黃申棟等出席。

國民黨指控，林右昌在市長任內，不但曾與大日公司負責人蘇幸福一起到民進黨中常會報告，民進黨基隆市議員甚至屢屢為大日公司護航，並收受蘇幸福的政治獻金，要求民進黨出來講清楚。

林右昌幕僚游本明則回擊，有關國民黨今天召開的記者會內容非常荒謬和可笑，只要是基隆人都知道，東岸過去在國民黨長期執政下「又髒又臭」，是治安的死角。

游本明表示，直到林右昌上任以後，將東岸商場重新翻新，打造為市中心新亮點地標，東岸商場是林右昌的政績也是基隆人的共識，「過去是，現在也是」。

游本明強調，國民黨今天召開記者會，由一群台北人討論基隆的事，對基隆這麼不了解，果然離基隆人非常遙遠。游奉勸，國民黨不要再扯謝國樑後腿，每天的記者會了無新意，打烏賊戰，應好好面對基隆人的民意和10月13日的罷免投票。