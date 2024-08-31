台中市「中山73影視藝文空間」9月份焦點主題鎖定「師說新語」，推出4部「有德有師」的電影，包括德國《失控教室》（The Teacher's Lounge）從一件校園失竊案懸疑展開，曾代表德國角逐奧斯卡；不丹《不丹是教室》（Lunana： A Yak in the Classroom）則深入喜馬拉雅山純樸小學環境，曾入圍奧斯卡最佳國際電影；法國《山村猶有讀書聲》（Être et avoir）歌詠偏鄉國小師生情感，票房攻上4億台幣蔚為奇蹟；以及揭示代課老師艱難處境的台灣電影《期末考》，教師節當天將邀請在《期末考》扮演資優音樂老師的男星邱志宇出席講座「我的靈魂是愛演戲的」。

9月份另一焦點主題「男歡．女愛」則藉3部電影介紹橫空出世的「萬人迷男星」法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski），他演出同志片《愛你讓我自由》（Great Freedom），以刻骨銘心的監獄男男戀、助奧地利攻佔奧斯卡15強；神話片《水漾的女人》（Undine）點出女人對愛情的執著，助對手寶拉貝爾（Paula Beer）在柏林影展封后；浪漫片《賣場華爾滋》（In the Aisles）更將大賣場昇華成愛情的天堂樂園，讓自己榮登德國影帝。

「中山73影視藝文空間」9月份首輪藝術電影，也將呼應焦點主題「男歡．女愛」推出法蘭茲羅戈斯基主演、獲選威尼斯競賽片的史詩片《流浪吉普賽》（ LUBO），該片是影史上首部正視「瑞士吉普賽」耶尼什（Jenische）流浪民族存在的電影，描述一位耶尼什族父親、一心尋找3個親生兒下落，假藉流浪藝術家、假身分逃兵、闊綽珠寶商等不同身分變換，以近3小時片長、展開一場飽含愛情與親情的復仇旅程。全片在風光美不勝收的瑞士和義大利北部拍攝。

另一部首輪藝術電影《我們還有明天》（There's Still Tomorrow）是義大利2023年度票房總冠軍，描述戰後民生凋敝，一名母親扛起家中重擔，拉拔三個孩子長大，最大夢想就是女兒能嫁個好夫家，擁有更美好未來。該片是義大利影后寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）演而優則導的首部劇情長片，完美呈現女力覺醒、勇敢追夢的故事，看過觀眾無不笑淚交織、感動非凡。

9月份「WOW！動畫」將選映兩部適合親子觀賞的動畫，《海豚男孩》（Dolphin Boy）由俄羅斯、伊朗、土耳其和德國聯合製作，以奇幻、妙趣橫生的海底冒險尋母故事出發，以「愛與和平」為核心主題，講述一段跨越物種的真摯情誼及海洋冒險；而暌違20年的全新動畫電影版《加菲貓：農場大冒險》（The Garfield Movie），則首度揭露加菲貓小時候的可愛萌樣，劇情描述加菲貓某天竟突遭綁架，意外展開一場出走家門的瘋狂大冒險，完全顛覆加菲貓過往貪吃懶惰的形象。

本月「FOCUS臺中拍」則將放映在台中拍攝、由旅美導演陳敏郎所執導的《我的靈魂是愛做的》，劇情描述一個公民老師（邱志宇 飾）愛上已婚男子，面臨身體與心靈、職場與道德的天人交戰故事，除讓女星張詩盈榮獲金馬獎最佳女配角，邱志宇亦入圍最佳新演員。他將於教師節當天出席「中山73」講座「我的靈魂是愛演戲的」，暢談他的演藝路程與心得。