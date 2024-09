台中市「中山73影視藝文空間」9月份焦點主題鎖定「師說新語」,推出4部「有德有師」的電影,包括德國《失控教室》(The Teacher's Lounge)從一件校園失竊案懸疑展開,曾代表德國角逐奧斯卡;不丹《不丹是教室》(Lunana: A Yak in the Classroom)則深入喜馬拉雅山純樸小學環境,曾入圍奧斯卡最佳國際電影;法國《山村猶有讀書聲》(Être et avoir)歌詠偏鄉國小師生情感,票房攻上4億台幣蔚為奇蹟;以及揭示代課老師艱難處境的台灣電影《期末考》,教師節當天將邀請在《期末考》扮演資優音樂老師的男星邱志宇出席講座「我的靈魂是愛演戲的」。

9月份另一焦點主題「男歡.女愛」則藉3部電影介紹橫空出世的「萬人迷男星」法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski),他演出同志片《愛你讓我自由》(Great Freedom),以刻骨銘心的監獄男男戀、助奧地利攻佔奧斯卡15強;神話片《水漾的女人》(Undine)點出女人對愛情的執著,助對手寶拉貝爾(Paula Beer)在柏林影展封后;浪漫片《賣場華爾滋》(In the Aisles)更將大賣場昇華成愛情的天堂樂園,讓自己榮登德國影帝。

「中山73影視藝文空間」9月份首輪藝術電影,也將呼應焦點主題「男歡.女愛」推出法蘭茲羅戈斯基主演、獲選威尼斯競賽片的史詩片《流浪吉普賽》( LUBO),該片是影史上首部正視「瑞士吉普賽」耶尼什(Jenische)流浪民族存在的電影,描述一位耶尼什族父親、一心尋找3個親生兒下落,假藉流浪藝術家、假身分逃兵、闊綽珠寶商等不同身分變換,以近3小時片長、展開一場飽含愛情與親情的復仇旅程。全片在風光美不勝收的瑞士和義大利北部拍攝。

另一部首輪藝術電影《我們還有明天》(There's Still Tomorrow)是義大利2023年度票房總冠軍,描述戰後民生凋敝,一名母親扛起家中重擔,拉拔三個孩子長大,最大夢想就是女兒能嫁個好夫家,擁有更美好未來。該片是義大利影后寶拉寇提莉絲(Paola Cortellesi)演而優則導的首部劇情長片,完美呈現女力覺醒、勇敢追夢的故事,看過觀眾無不笑淚交織、感動非凡。

9月份「WOW!動畫」將選映兩部適合親子觀賞的動畫,《海豚男孩》(Dolphin Boy)由俄羅斯、伊朗、土耳其和德國聯合製作,以奇幻、妙趣橫生的海底冒險尋母故事出發,以「愛與和平」為核心主題,講述一段跨越物種的真摯情誼及海洋冒險;而暌違20年的全新動畫電影版《加菲貓:農場大冒險》(The Garfield Movie),則首度揭露加菲貓小時候的可愛萌樣,劇情描述加菲貓某天竟突遭綁架,意外展開一場出走家門的瘋狂大冒險,完全顛覆加菲貓過往貪吃懶惰的形象。

本月「FOCUS臺中拍」則將放映在台中拍攝、由旅美導演陳敏郎所執導的《我的靈魂是愛做的》,劇情描述一個公民老師(邱志宇 飾)愛上已婚男子,面臨身體與心靈、職場與道德的天人交戰故事,除讓女星張詩盈榮獲金馬獎最佳女配角,邱志宇亦入圍最佳新演員。他將於教師節當天出席「中山73」講座「我的靈魂是愛演戲的」,暢談他的演藝路程與心得。