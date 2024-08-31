天團「玖壹壹」成員健志（廖建至）30日終於和交往4年的正妹化妝師MIA（陳甯亞）求婚成功，好友春風也到場見證大事，沒想到不僅網友們誤會，就連柯震東都不忍吐槽，「你手上是棒球棒嗎？」讓大家笑翻。

春風30日上傳一張健志求婚的現場照片，而他也和好友開心地比讚，手上拿著兩條拉炮準備慶祝。由於春風的外型較為兇悍且突兀，讓不少人開玩笑表示，「你手上拿那個是要嚇死誰」、「你看起來是要去X架搶妻的。」

就連男神柯震東都忍不住吐槽：「你手上是棒球棒嗎？」而春風也回應：「對啊！」意外成為求婚現場的另類話題，大家笑翻留言，「超好笑，凱凱氣氛組餒」、「求昏用，一棒下去人都昏了」、「我真的笑到不行」、「還有哪裡需要加強？」

兩人的對話讓大家通通笑翻，認為春風很像要去搶親的。（圖／threads@春風）

此外，春風也透過IG限時動態與大家分享健志有多麼浪漫，不僅召集好友兄弟躲在路邊給驚喜，還包下台中麗寶樂園的摩天輪，打出「MERRY ME？」的字樣，讓他不禁用台灣國語直呼：「這有花錢喔，浪漫捏！」讓粉絲看了感動又逗趣。