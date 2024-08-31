中國與菲律賓在南海爭議海域衝突持續升級，雙方於週六（31）互相指責對方船隻在該海域發生最新一起碰撞事件。中國海警表示，一艘「非法擱淺」在仙賓礁（Sabina Shoal）的菲律賓海巡艦9701號（BRP Teresa Magbanua MRRV-9701) 起錨後，故意撞向一艘中國海警船5202號，而菲律賓海巡則指控中國船隻「蓄意撞擊」了他們一艘船隻。

綜合《路透社》及《新華社》31日報導，北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，包括菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣和越南所主張的部分海域。這片水域每年行經的貿易額高達3兆美元（約新台幣96兆元）的，也外界認為蘊藏著豐富的石油和天然氣資源，以及豐富的漁業資源。

2016年，常設仲裁法院（PCA）裁定中國對南海的廣泛主張沒有法律依據，但北京拒絕承認該裁決，中國海警發言人劉德軍在一份聲明中呼籲菲律賓立即撤離該暗沙。他強調：「中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑釁、滋擾和侵權行為，堅決維護國家的領土主權和海洋權益。」仙賓礁於菲律賓的200海浬專屬經濟區內。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔裡埃拉（Jay Tarriela）在記者會上表示，中國海警無視碰撞規則，進行了危險的操作導致船隻受損，但未造成人員傷亡。