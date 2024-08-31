54歲蕭姓退警在抖音開設帳號「瀟湘公子」，曾對警車逼車發生碰撞，還對派出所所長嗆「你要注意交通安全。」桃園地檢署痛批蕭男是為了滿足其虛榮心理、舉止猖狂、博取網路聲量。依妨害公務、恐嚇危害安全罪、公然侮辱起訴他。

蕭男坦承說過做過這些事，但否認犯行，他說，警員駕車、騎車違規，自己是善意提醒，警察是因為自己發出正義聲音，受不了，就一直要辦、太過密集的辦自己，蕭還說欲加之罪何患無詞。

桃園地檢署調查，蕭男2021年4月13日晚間，駕車遇到龜山警分局警車，蕭尾隨在後，並明知道警車是直行車，且有開啟警示燈，享有道路優先權，蕭男先對警車鳴按喇叭，並作勢要切警車車道。警車鳴按喇叭示警後。蕭隨即搖下車窗，並大罵髒話，2車還發生碰撞。

蕭男2023年10月30日下午駕車遇到桃園警分局且有開啟警示燈的警車，蕭自認警車沒有禮讓他，搖下車窗大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」。並在車陣中迴轉，違規跨越雙黃線，並將車頭微朝向警車，逼迫員警將警車停靠路邊。員警多次解釋仍有勤務在身，蕭男不理會，還嗆「我剛剛應該把你撞下去才對」。後續員警駕車離去，蕭仍一路跟隨。事後蕭還擷取片段上傳到個人抖音，博取網路聲量。

蕭男今年2月27日在武陵派出所不滿員警處理其報案過程，竟對簡姓所長嗆聲「你要注意交通安全」。而蕭先前有衝撞警車、攔停警車紀錄，導致所長心生畏懼，足生危害於安全。

此外八德警分局梁姓員警今年4月16日，依法對違規民眾開單時，蕭男遇見，竟對警察嗆「確認個屁啦確認什麼」等，還把過程放到抖音博取網路聲量。

但檢察官認為，每個案件都是蕭男「主動」出言挑釁、漫罵，實難認為是理性行為。檢察官又說，4月13日與龜山分局警車發生事故時，員警無從判斷其動機，認為蕭妨害公務構成要件不明確而未移送。蕭男反而食髓知味，多次在外揚言會衝撞警車。嗆所長「注意交通安全」，更是舉止猖狂。

檢察官又提到，蕭男雖稱員警多有交通違規、濫權等，但可以另為舉發，而非在馬路上以追車、攔截警車，造成用路人及執勤員警生命、身體安全危險。檢也批，蕭刁難駕車警員，希望警員向其致歉滿足其虛榮心理，確已造成基層執行勤務時，心理壓力倍增。認為蕭說法是臨訟卸責之詞，不足為採。

檢方認為，蕭涉及妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等，依法提起公訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。