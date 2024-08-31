國際失智症協會將每年9月訂為國際失智症月，台北市衛生局31日表示，今年以「為失智症行動的最佳時刻」為主軸，將透過「微笑樂智號」胖卡車巡迴市內各區，分享失智症正確觀念。台北市長蔣萬安表示，已於市內12區資源建置失智友善社區，並分享失智症4字口訣「看問留撥」，呼籲民眾注意身旁親友，若有任何相關徵兆，應立即打電話求助或至失智症門診就醫診斷。

台北市於2022年邁入超高齡社會，更是全國平均壽命最高的城市，推估失智症人口約4萬人，蔣萬安市長說，配合中央政策已於2019年訂定「台北市失智症行動計畫」，每年藉公私合作共同擬定策略，資源整合、推動失智症識能及照護服務，更連結各區資源營造失智友善社區。

蔣萬安分享，失智症「看問留撥」4字口訣，首先是觀看周遭親友有無失智症任何徵兆，次之進一步詢問，近期生活有何狀況，再來是留置，發現親友有相關徵兆時，不要讓他獨自出門，增加外出風險，最後是趕快撥打電話尋求協助專業人士協助，像是失智症專線等等。

「國民阿嬤」金馬影后陳淑芳則大方分享，她的保健之道，平時閒暇時常與三五好友相約出遊，呼籲大家平時多從事喜歡的活動，與人多互動就是預防失智症的不二法門。

衛生局長黃建華提醒，預防失智症從健康生活做起，除避免三高、多運動、多動腦及均衡飲食外，及早認識失智症警訊徵兆，像是「記憶力減退而影響生活」、「判斷力變差或減弱」、「情緒和個性改變」等，建議身旁親友有相關徵兆，應盡速至市內11家失智共同照護中心、神經內科或記憶門診就醫診斷。

此外，衛生局表示，「微笑樂智號」活動持續至9月底，包含「健腦遊戲」、「失智症者視角沉浸式體驗展」及「藝術共創響應」內容，胖卡車穿梭在人潮聚集地，透過寓教於樂的方式，帶入認識失智症和預防觀念。