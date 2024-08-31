雲林縣失智人口有1萬1006人，且有年輕化趨勢，雲林縣政府31日在雲林縣北港鎮秀泰影城播放失智友善紀錄片〈阿姨，上學囉！〉，希望藉由社區網絡連結，打造失智友善社區。（張朝欣攝）

雲林縣政府為促進民眾對失智友善社區的認識，31日與失智老人社會福利基金會在雲林縣北港鎮秀泰影城，共同舉辦失智友善紀錄片〈阿姨，上學囉！〉首映活動，希望藉由社區網絡，連結社區中的商家、郵局、派出所、醫療院所等鄰里，為縣內約1萬名失智者打造守護網與友善環境。

雲林副縣長謝淑亞表示，根據內政部人口統計至今年6月，雲林縣總人口數65萬9729人，65歲以上有13萬7576人，占20.8％，以衛福部統計失智症盛行率8％推估，縣內失智人口達1萬1006人。失智人口隨著老化速度逐年增加，且有年輕化趨勢，大家都必須面對且重視這個問題。

謝淑亞說，為推動失智友善社區，希望透過放映失智友善紀錄片〈阿姨，上學囉！〉，與大家探討高齡友善就業、失智照顧者的心路歷程，以及建立失智友善社區等議題，讓民眾能夠輕鬆認識失智症、了解如何友善對待社區內的失智者，幫助失智長輩與其家庭能夠安心、自在，並保有尊嚴的在地生活著。

縣衛生局長曾春美說，目前失智症成因還是不明，無法確切治療，但大家可以「趨吉避凶」，「趨吉」就是大腦與身體要多動、走出家門多參與社會活動、維持健康體重、營養要夠且均勻；「避凶」則是不要有抽菸等壞習慣、注意安全避免跌倒、注意3高減少腦中風機率等。

曾春美指出，觀賞〈阿姨，上學囉！〉，可讓民眾更認識失智友善社區4大元素「友善居民、友善組織、友善環境與社會參與」，幫助大家了解失智症者的具體行為，並用理解與包容讓失智者得到支持關懷，放心、安心走入社區，參與活動與生活。