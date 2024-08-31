根據財政部規劃，114年度統一發票給獎及推行經費達到187.8億元，較113年度增加35.4億元，財政部表示，統一發票的經費有9成是規劃給獎獎金，因此明年的給獎獎金也會增加，一定會加開組數讓民眾享受小確幸。

根據《加值型與非加值型營業稅法》規定，為了防止逃漏、控制稅源及促進統一發票進行，財政部可以訂定統一發票的給獎辦法，其經費由全年的營業稅3％的總額以資支應。

而根據規劃，114年度營業稅的稅課收入3830億元，較前一年度增加555億元，也帶動了統一發票的經費，因此規劃114年度的經費高達187.8億元，也較前一年度增加35.4億元。

財政部官員表示，統一發票經費扣除一些行政和委外開獎等費用後，幾乎都是用於給獎，獎金占經費超過9成，因此明年的獎金也會增加，也就是說當經費相當有餘裕時，就會加開組數。

根據財政部的規畫，今年的3到12月期共計5期，各期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。如果加開組數的話，財政部應也會先規畫加開雲端發票組數，以鼓勵民眾使用雲端發票。