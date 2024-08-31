錢薇娟、張文綺、啦啦隊女神筠熹、宜芳今（31日）出席三立軍事節目《能戰！全民新視界》記者會，談到昔日在《全明星運動會4》的敵隊郭泓志，因參與《上船了各位！》、《來吧！營業中4》，無意間造成自己打自己，被迫消失《營業中4》記者會一事，笑虧：「我真的覺得他實在沒禮貌耶！不知道裝忙什麽，菜煮一煮跑去划船，是有沒有這麽缺錢？好啦，他有小孩要養，我可以理解。」

她也提到江宏傑近況，透露2人日前碰面時，江宏傑開心跟她分享近期在上表演課，錢薇娟說：「我心想『你真的很需要，因為你講話這麼憨慢』，他說他上課後有重新認識自己，不管是對自己的身體還是對表演這件事都有另一個認知。我滿替他高興的，因為他很願意踏出舒適圈。」語畢也不忘再虧：「我後來也在想，演藝圈金價是謀人了。」

宜芳（左起）、張文綺、錢薇娟、筠熹今出席《能戰！全民新視界》記者會。（三立提供）

錢薇娟曾任職籃T1聯盟會長，如今隨著PLG、T1合併，她表示自己的階段性任務已經完成，「這3年來做T1會長的任務算是卸下，最近算是滿閒的」，一旁的張文綺趁勢問她，要不要考慮加盟，經營鹹酥雞店，引發眾人一陣歡笑。