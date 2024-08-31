澎湃新聞8月31日報導，宗馥莉接任娃哈哈集團董事長。8月31日，據天眼查，杭州娃哈哈集團有限公司發生工商變更，宗馥莉接替已經去世的父親宗慶后，出任娃哈哈法定代表人、董事長、總經理。

張暉、吳建林等多名高管退出董事、監事職務，新增葉雅瓊、費軍偉等為董事，王國祥為董事兼副總經理。股權穿透顯示，宗慶后退出股東行列，杭州娃哈哈集團有限公司現由宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）3名股東共同持股。

公開資料顯示，董事葉雅瓊是娃哈哈政務中心總監，董事王國祥為娃哈哈集團副總經理，董事費軍偉為杭州上城文商旅發展有限公司法定代表人、總經理，董事洪嬋嬋為宏勝集團管理副總經理，監事會主席孔沁銘來自上城區財政局。監事尹緒瓊為娃哈哈創投總經理。

7月22日晚，娃哈哈發布聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對占用媒體資源表示歉意。

聲明落款是宗馥莉的簽名，以及娃哈哈集團的印章。

2月25日，娃哈哈發布訃告稱，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。

42歲才開始創業的宗慶后，幾乎在娃哈哈剛進入鼎盛時期就已經開始步入老年。在外界看來，女兒宗馥莉繼承宗慶后留下的娃哈哈商業帝國不足為奇。

進入2023年後，宗馥莉擔任了14家娃哈哈集團旗下相關公司的董事職務。自今年2月至今，宗馥莉共有逾120條任職動態，目前共在37家公司擔任法定代表人。宗馥莉接棒宗慶后，先後接任杭州娃哈哈電子商務有限公司等二十多家公司的法定代表人。

不過從股權結構來看，宗慶后當時身為娃哈哈集團的創始人和董事長，卻並非娃哈哈的第一大股東。

在宗馥莉未接任前，據天眼查顯示，杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持有娃哈哈集團46％的股份，是娃哈哈集團的第一大股東，其背後是杭州上城區國資委。宗慶后本人持股29.4％，剩餘24.6％股份則由娃哈哈職工持股平台持有。作為宗慶后的獨生女，宗馥莉有機會繼承父親所持的29.4％股權。但她仍然並非娃哈哈的第一大股東，掌權一事需要娃哈哈職工持股平台的配合。

根據天眼查顯示，目前宗馥莉持有29.4％，接手了宗慶后所持的娃哈哈集團股份。