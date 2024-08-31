大陸央視新聞用戶端8月31日報導，據微信公眾號「江蘇海事發布」消息，由南通中遠海運川崎船舶工程有限公司建造的世界最大24000TEU級貨櫃船「OOCL PORTUGA」（東方葡萄牙）輪，8月30日在南通、常熟、太倉三地海事部門的護航下，順利離開長江南通段出江試航。這標誌著中國「高技術船舶與海工裝備」先進製造業集群建設邁出重要一步。

「OOCL PORTUGAL」輪船長399.99米，船寬61.30米，型深33.20米，甲板面積相當於3.5個標準足球場，載重噸22萬噸，載箱量24188標櫃，滿載時相當於240多列火車的裝載量。該船型是全球裝櫃量最大的新一代超大型貨櫃船型，也是長江航道通航的最大櫃位貨櫃船型，融合了當今船舶建造領域前沿技術，安全可靠、節能環保、智慧化程度高，多項指標達到世界領先水準。

據介紹，作為船舶界的「大國重器」，24000TEU系列貨櫃船順應全球航運業的發展趨勢，代表了船舶工業設計、建造能力的發展方向，融合了當今最主流的研發成果及智慧化手段，是新一代超大型智慧、綠色貨櫃船的典型代表。