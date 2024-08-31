男子被發現時已傷重不治。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市和平區捎來吊橋31日下午13時54分，發生一起20多歲男子墜橋事件，警消人員到場時，男子已無生命跡象，警方目前正持續聯繫家屬，以釐清原因。

和平警分局、台中市消防局獲報後抵達現場時，男子已無呼吸心跳、當場不治。據了解，當時有不少遊客行走吊橋，突然聽見「碰」的一聲，往下查看時，發現男子已傷重倒地，警方目前正持續聯繫其家屬。

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