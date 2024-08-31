「新北市特定寵物長照機構教育訓練」系列講座。（新北市動保處提供）

新北市動保處辦理「新北市特定寵物長照機構教育訓練」系列講座，分別對獸醫師及寵物業者舉辦2場講座，今年課程重點為寵物腫瘤及失智，邀請台大獸醫學院副教授王尚麟及台灣工作犬發展協會徐莉寧獸醫師授課，因這2個議題對獸醫師及寵物業者，屬較新且陌生領域，2天共吸引約60人上課，有助提升專業能力，增進長照動物福利。

王尚麟表示，隨著犬貓壽命延長，腫瘤的案例也愈來愈多，目前最常見淋巴瘤，好發6歲以上犬貓，症狀多樣，包括淋巴結腫大、食欲不振、體重減輕和疲倦等。飼主若發現家中毛寶貝出現上述症狀，應及早帶牠們去獸醫進行檢查和診斷，以便獲得及時的治療。

徐莉寧長期致力於寵物失智的研究，針對寵物失智症狀做詳細說明，寵物失智最明顯症狀是定向障礙，常常迷路，找不到自己睡覺的地方，活動減少或出現失眠情況，變得易怒或焦慮，對平時感興趣的活動失去興趣，甚至在家中隨地大小便。

徐莉寧建議，飼主可以通過環境調整、營養補充和簡單的行為訓練來處理和改善寵物的失智症狀。保持家中的環境簡單且一致，避免頻繁更換家具位置，讓寵物感到安全。提供富含抗氧化劑、Omega-3脂肪酸及維生素E的食物，有助於大腦健康。進行簡單的行為訓練和刺激活動，如玩具、遊戲和散步，保持寵物的精神活力。此外，在獸醫師的指導下使用藥物，也能有效延緩失智症狀。

動保處表示，新北市目前已獲認證動物長照機構達94家，包含特定寵物長照動物醫院48家、特定寵物業長照之家46家，數量為全國最多，並在中和動物之家設置犬貓長期照顧中心。另動保處每年皆會為長照機構所舉辦課程以加強其專業能力，希望業者也能傳播正確長照照護觀念給飼主，以落實動物保護及寵物安養終老。